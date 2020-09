Erasure: "Queríamos hacer un disco que sonara un poco más a Erasure"

Escuchá The Neon en todas las plataformas de streaming.

Hablamos con Vince Clarke sobre The Neon, el más reciente disco de la banda británica.Por Juampa BarberoFoto: Phil SharpLuego de las reflexiones y el pesimismo de World Be Gone (2017), el futuro de Erasure era un enorme signo de interrogación. No era tan loco sospechar que la llama quizás al fin se había apagado y que con los años habían llegado los tormentosos cuestionamientos existenciales. Pero Erasure no se convirtió en una banda política cuando reaccionó contra las injusticias del mundo moderno, sino que desde sus inicios, en aquellas intenciones voraces de corromper las desgracias con goce, estaba la revolución implícita. Su nuevo trabajo discográfico, The Neon, refuta todas las ideas posibles en torno a su desasosiego. Es un álbum que recupera el resplandor, la energía y el movimiento que siempre formó parte del concepto de Erasure, con un ojo analizando el pasado y con el otro proyectando el futuro.El dúo conformado por Vince Clarke y Andy Bell es uno de los pilares del movimiento synth pop que tuvo su auge en los años 80. Su trayectoria hoy cuenta con 18 discos de estudio y una lista poderosa de hits atemporales. Canciones como "Oh L’Amour", "Love To Hate You" y "Chains of Love" son clásicos indiscutidos que combaten la nostalgia con alegría. "A Little Respect" consigue todo lo que puede acaparar un himno pop: ser pegadizo y bailable, producir un éxito rotundo y generar que el mundo avance más deprisa. A lo largo de sus años cosecharon seguidores por todas partes del mundo convirtiéndose en una insignia de la música dance. La incansable exploración de texturas electrónicas llevó a Clarke, su genio creador, a representar una especie de gurú de las generaciones posteriores que despertaron curiosidad por los horizontes sintetizados.Pasaron más de dos años de su última visita a Argentina con un show explosivo en el Luna Park. Clarke garantizó a Indie Hoy sus deseos de regresar el año que viene cuando estén las condiciones dadas y puedan venir a hacernos bailar las nuevas melodías de The Neon y el resto de su repertorio vibrante.¿Cómo describirías el concepto del nuevo disco?Realmente nunca hubo un concepto planeado de antemano. Solo nos exigimos una reunión después de hablar bastante y extensamente. Al reunirnos decidimos que teníamos que intentar trabajar en un nuevo disco, pensando que de lo que en verdad se trataba era de escribir buenas canciones. Entonces pasé un tiempo en Nueva York, un tiempo en Miami, un tiempo en Londres y fuimos escribiendo las canciones según a dónde nos llevaban. Y resultó que este disco es más optimista y enérgico que el anterior.¿El coronavirus afectó la producción del disco o ya lo tenían terminado?Fuimos muy afortunados porque las canciones ya estaban escritas y luego pasamos enero en Londres mezclándolas. Fue muy, muy poco antes de que sucediera lo de COVID. Entonces, no afectó la escritura ni la producción, pero obviamente afectó la forma en que fue estrenado.En su álbum anterior, World Be Gone, se alejaron de las pistas de baile y ahora vuelven a ese espíritu bailable…No lo sé, creo que fue la forma más fácil. Como dije, cuando escribimos un álbum o tenemos una idea para un álbum, no sabemos a dónde nos lleva su objetivo. The Neon resultó ser un poco más alegre que el anterior. Antes definitivamente queríamos hacer un disco más lento. No por el COVID, simplemente en ese momento sentimos que queríamos hacerlo, para dar un mensaje más positivo y hacer que el disco sonara más despreocupado. Quizás queríamos hacer un disco que sonara un poco más a Erasure.¿Cuáles son los aspectos de la realidad que inspiraron este nuevo disco? En World Be Gone hay muchas referencias al Brexit y Donald Trump.Estas no son canciones de carácter político. Tratan más de capturar una positividad que ambos sentimos en ese momento. Creo que nuestros fans querían escuchar algo un poco más edificante.¿Qué opinás de los cambios producidos por los avances tecnológicos en relación a la accesibilidad de los sonidos electrónicos?Creo que es asombroso, definitivamente ha sido una democratización de la música. Es increíble que ahora puedas hacer discos con un sonido realmente bueno usando la tecnología que está disponible y no es realmente caro. Cuando dijimos que era un gran problema, era que el estudio era muy caro y la tecnología no era tan buena. Ahora mi hijo está arriba haciendo música mientras hablamos en su computadora portátil. Quiero decir que los cambios son increíbles, más gente tiene los medios para hacer música. Creo que esa es una gran señal de progreso.Este año se cumplen 25 años de Erasure, el octavo disco de la banda y quizás el más experimental de su trayectoria. ¿Qué piensan sobre este disco hoy?Ese fue un álbum extraño, en ese momento estábamos con la idea de pistas muy alargadas y todo se trataba del sonido y la producción. Creo que hay algunas canciones en ese disco en particular que querían hacer algo que no fuera muy popular. Queríamos hacer algo que no fuera pop, buscábamos hacer algo diferente y así resultó. Es uno de esos álbumes que al escucharlo ahora tiene un significado mayor para mí. Fue una situación de grabación interesante y pasamos mucho, mucho tiempo haciendo ese disco, trabajando con gente realmente interesante. Y hay algunas pistas bastante buenas en ese disco en particular, en ese momento era muy diferente de todo lo que habíamos hecho antes así que fue emocionante.¿Cómo recordás el auge del synth pop? ¿Qué significó para vos haber vivido esa etapa de la música?Fui muy afortunado porque en 1979 fue cuando todo comenzó. Para mí, como oyente, como fanático de la música, fue como "wow", era algo completamente nuevo. No me gustaba mucho la circulación de la música punk, no pensé que fuera tan original, no era tan nuevo. Pero cuando conocí a bandas como The Human League y Orchestal Manoeuvres in the Dark, haciendo esos discos con sonidos que nunca había sentido ni escuchado antes... fue algo único y muy emocionante. Me siento dichoso de haber estado en medio de eso, fueron momentos de gloria.¿Cuál es el disco de Erasure más representativo para vos?No lo sé. Pensándolo ahora obviamente que el primer disco, fue cuando empezamos, y creo que fue el más emocionante. Pero si tuviera que elegir mi álbum favorito de Erasure, además de The Neon, sería Chorus.¿Seguís trabajando en formato analógico?Sí, estoy en mi estudio ahora mismo y estoy rodeado de un equipo que es casi tan viejo como yo.¿Cuál es la postura política y social de la música pop en el año 2020?Creo que hoy en día, con todo lo que sucede con el COVID y mucho más, la música se ha vuelto una parte muy importante en la vida de las personas. Porque la vida de la gente es bastante triste, y creo que ahora incluso yo mismo, cuando me siento un poco deprimido, es bueno tener algo de ese papel y poder convertirlo en música. Incluso diciendo que eventualmente mejorarán las cosas, realmente mejorará. El objetivo de la música ahora es transmitir un mensaje positivo, hacer que la gente se sienta un poco mejor y tengan algo para combatir la tristeza del momento.