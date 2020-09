Entrega de equipamientos informáticos en la provincia

En los próximos días, 5124 equipos de informática enviados por el Ministerio de Educación de la Nación serán distribuidos a estudiantes secundarios de 4to. año de nuestra provincia.A propósito, la Subsecretaria de Educación, Profesora Analía Heizenreder, sostuvo: “Este equipamiento tiene que ser controlado uno a uno para que esté en condiciones y el alumno, pueda recibir una máquina que le sea útil para este tiempo tan especial. Son 211 instituciones educativas que van a estar recibiendo esto próximamente, una vez, que tengamos la seguridad absoluta de que este equipo está en condiciones, estaremos iniciando la distribución correspondiente de acuerdo a la lista aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación que la realizamos acá en el Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa.“Esto es un complemento de lo que ya tenemos en Formosa, de los más de 2000km soterrados de fibra óptica y teniendo en cuenta que las escuelas rurales han regresado a las clases, es fundamental contar con estas herramientas(…) En el año 2.017 se produjo la última entrega en la modalidad uno a uno y en ese momento, recibieron netbooks, alumnos de 43 escuelas en total, fueron 4094 equipos, esos alumnos que cursaban 1er año en el 2017, este año, estarían cursando 4to año, entonces, por eso, al conformar el listado no fueron incluidas porque accederían a un segundo equipo y otros, no tienen aún, ese fue uno de los criterios que hemos establecido en la provincia para que no se repita la entrega del equipamiento a la misma persona. Esto forma parte del convenio de cesión gratuita, del material de recurso tecnológico que firmó nuestro gobernador, Gildo Insfrán (…) Abarca el 100% de las escuelas de Modalidad Rural, Educación Intercultural Bilingüe (E.I.B.) y Agrotécnicas”, expresó la Profesora Viviana Garay, coordinadora del Plan de Inclusión Digital Educativa.En este contexto de pandemia, esta decisión por parte de un Estado presente, concretiza un derecho más, donde un total de 13 instituciones recibirán 1486 tablets y otras 198, 3638 netbooks, a fin de acompañar la trayectoria educativa de los educandos y garantizar el acceso a la tecnología y comunicación.Cada una de las herramientas es supervisada por el equipo del Plan de Inclusión Digital Educativa para verificar que se encuentren en óptimas condiciones antes que lleguen a sus beneficiarios, como así también, se acordará con los distintos delegados zonales la logística de entrega.“De este tema vamos a estar hablando mañana con los delegados zonales, tenemos una agenda muy apretada en el transcurso de esta semana, todos estos días son diferentes, todos los días con un abordaje distinto, con un desafío nuevo. El Ministerio de Cultura y Educación tiene docentes comprometidos en todas las delegaciones zonales, en cada una de nuestras localidades de la Provincia de Formosa, un agradecimiento a ellos por la tarea que están realizando y como decía recién, cada día es nuevo desafío y ante él, estamos todos, los docentes y nuestros alumnos, y nos debemos al pueblo de Formosa”, agregó Heizenreder.Los equipos informáticos son recursos valiosos que contribuyen en la tarea didáctica, promueven la igualdad de oportunidades y acompañan la continuidad pedagógica en este marco de Emergencia Sanitaria.