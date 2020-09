Continúan las auditorías al Gobierno de Macri

La auditora general de la Nación, la licenciada Graciela de la Rosa, enfatizó que se prosigue examinando la gestión del expresidente Mauricio Macri. La semana próxima se publicará una auditoría sobre el esquema de Participación Público Privada (PPP) montado durante el Gobierno macrista para financiar la obra pública.“Seguimos trabajando en todo el plan de la Auditoría para este año y el que viene también, lo cual implica auditar el Gobierno de Macri”, señaló la funcionaria en declaraciones a AGENFOR.En ese sentido, informó que el miércoles pasado “tuvimos una sesión del Colegio de Auditores, donde sacamos una auditoría muy importante que trata la contratación de obras públicas por el mecanismo de PPP (Participación Público-Privada)”.Indicó que se trata de “una ley que fue sancionada a fines del 2016 y ese es el marco donde se tienen que hacer este tipo de contrataciones”.Según pormenorizó, en la auditoría que se publicará la semana próxima “encontramos que en un proyecto del Ministerio de Transporte de la Nación del Gobierno de Macri se habían contratado en julio de 2018 a través de PPP a seis empresas para que hagan seis corredores viales (autopistas). Había un presupuesto original que hizo la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de 5 mil millones de dólares y ellos contrataron por el doble, es decir 10 mil millones de dólares”.“No solamente eso, porque además hicieron la contratación en dólares, con lo cual el Estado argentino debería pagar en esa moneda extranjera cuando tiene recursos presupuestarios en pesos”, marcó De la Rosa, apuntando que a su vez “se incumplió notoriamente lo que pide la Ley de PPP, que es un análisis del impacto fiscal para que los legisladores y la ciudadanía conozcan cuánto va a gastar o invertir”.Hizo notar que “ese análisis no se hizo, con lo cual es un incumplimiento acabado de lo que marca la legislación”.“Son cosas increíbles que pasaron en la Argentina durante el Gobierno de Macri, pero no nos sorprenden porque todos los días nos enteramos de nuevas cuestiones de esta gestión de CEOS y empresarios, que estaban sentados en ambos lados del mostrador, haciendo negocios para sus empresas con plata del Estado nacional”, condenó.Manifestó que “este análisis lo mandamos al Congreso de la Nación y después serán los jueces los que tendrán que definir qué pasa con este caso. Obviamente que se trata de un caso de corrupción, pero nosotros no vamos a juzgar. Sin embargo, es obvio que se trata de ese tema, sobre todo por el desinterés tal de los fondos públicos, asegurando la rentabilidad de los privados”.PandemiaA su vez, De la Rosa subrayó que “seguimos trabajando en todos estos temas, a pesar de la pandemia. Argentina está viviendo un momento muy difícil y el mundo también, así que cuando vemos que la oposición hace manifestaciones pidiendo la libertad nos preguntamos de qué libertad hablan. ¿Libertad para armarse? ¿Libertad a morir por el COVID-19? Hay que tener respeto por los demás”, demandó.Acentuó que “no puede ser que todo el plantel de salud de la Argentina en su conjunto esté trabajando y las fuerzas de seguridad pongan la cara todos los días y tengan que ver arriesgada su propia vida por la gente que está saliendo a marchar a la calle”.“Hay que cuidarse”, recalcó, a la vez que remarcó: “Las medidas que toma tanto el Gobierno Nacional como el de Formosa tienen que ver con una cuestión fundamental que es salvar vidas. Y nadie se olvida de la parte social y lo económico, porque a la par de que se trabaja para salvar vidas, al mismo tiempo hay políticas públicas sociales y económicas que están resguardando esta situación de emergencia que estamos viviendo todos y todas”.