El SeTIC continúa asesorando a docentes sobre las clases virtuales

Además, desde el organismo pidieron a las familias que ayuden a los estudiantes a realizar las actividades enviadas por sus respectivos docentes.El Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SETIC), sigue asesorando a los docentes para el desarrollo de sus clases virtuales. Al respecto, la Licenciada Romina López, responsable del organismo, dialogó con AGENFOR y brindó detalles del trabajo que llevaron adelante durante el contexto de pandemia.“En la gran mayoría tiene que ver con acompañar a los docentes para esta preparación que hace a un nuevo reencuentro, más allá de que en las primeras instancias del ciclo lectivo nos reencontramos, hoy lo hacemos desde otro lugar con otros cuidados, tratando de preservar el cuidado de la sanidad, pero también sosteniendo el vínculo socio afectivo que es lo que la escuela necesita volver a recuperar”, sostuvo.En ese marco, dijo que las clases no presenciales fueron “una situación inesperada” y que, si bien “no estuvimos preparados en un primer momento para pasar abruptamente de una presencialidad a la virtualidad”, lo superaron entendiendo el contexto de cada uno de los estudiantes,” porque no todos tienen la posibilidad de acceso, ya sea por el dispositivo o porque alguna empresa privada de conectividad no otorga el servicio”.“Del relevamiento que efectuamos a través de las visitas que hicimos en recuperación de los alumnos, surgió un análisis que tiene mucho que ver con la territorialidad de las políticas públicas en el ámbito del Estado provincial, lo que hemos evidenciado es que en los lugares de zonas más alejadas esta conectividad no tenía que ver con la propuesta que el Estado otorgaba sino directamente con las líneas privadas de telefonía”, detalló la funcionaria.Y agregó: “Esto es relevante a nivel estado y provincia, entender que un Estado está presente otorgando este tipo de acceso y como esas empresas privadas no piensan en equidad cuando otorgan un servicio, por lo tanto, mucho de nuestros estudiantes en las zonas de Santa Isabel o Villa del Carmen, donde no tiene que ver con una conectividad de internet sino porque los dispositivos de empresas privadas pierden este tipo de comunicaciones”.Por tal motivo, en la mayoría de las escuelas buscaron diversas alternativas para generar que de alguna u otra manera esa secuencia llegue al ámbito del hogar, ya sea por los cuadernillos de Nación o el de producción formoseña, “para subsanar estas situaciones y que los niños, niñas y adolescentes puedan continuar con su trayectoria escolar”.En ese sentido, López manifestó que “le otorgamos mucho sentido al Estado porque vemos que hoy es el principal protagonista para subsanar estas situaciones y lo hemos evidenciado a lo largo de este tiempo”.“Si un Estado no está presente para cuidarnos, generar propuestas y estrategias que vinculen a este espacio de sanidad difícilmente nosotros podamos continuar con una trayectoria escolar en el sistema educativo”, remarcó.Y aclaró que “estos dispositivos que se van generando tiene que ver con las condiciones que se encuentra un estudiante en su hogar y es muy diferente una de otra”; y que desde las escuelas buscaron la manera de llegar a los hogares, también desde el SeTIC, e incluso algunos acordaron su propia organización interna.“En las zonas rurales los docentes se acercaron constantemente a los hogares para poder hacer llegar de forma estricta estas propuestas, pero intentamos hacer lo posible para que estos niños y niñas no queden sin poder transitar esta trayectoria que es necesaria”, relató la responsable del organismo.Por último, pidió a las familias que “no bajen los brazos”, aunque “pareciera agotador”, ya que “sabemos que tenemos muchas más actividades que el acompañamiento en los hogares” pero que no dejen de ayudar a sus hijos a realizar las actividades enviadas por los docentes.“Que lo puedan hacer más lento pero que no dejen de hacerlo, la trayectoria se va a ponderar en el año completo, no es cierto de que esto no va a tener resultado al final del año”, sentenció.