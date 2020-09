El juez Crespo respondió a las acusaciones sobre irregularidades en su designación

El Juez provincial Ricardo Crespo, habló sobre su integración al Tribunal de Familia y contestó las acusaciones de la diputada del bloque Floro Bogado, Alejandra Andraus, sobre irregularidades en su designación por tener antecedentes de violencia de género.El funcionario judicial, no negó la denuncia por violencia intrafamiliar, pero aclaró que fue desestimada, “previo informe psicológico de la persona que me denunció y dos informes psicológicos míos y la causa fue archivada”.La diputada hizo un planteo al Superior Tribunal de Justicia de acuerdo a lo que se publicó, si bien no decía específicamente mi nombre, señaló el día que se realizó el examen que se realizó, se opuso porque había una denuncia por violencia intrafamiliar la cual fue desestimada.Esto sucedió de febrero a abril del año pasado, fue donde se tramitó esa cuestión ante el Tribunal de Familia, la causa se archivó porque de acuerdo a los informes psicológicos, no había indicios ni conductas que son demostrativas.“Como estaba transitando todo el proceso de selección en el Consejo de la Magistratura lo informé el día 6 de mayo del año pasado, lo elevé en sobre cerrado porque todos los trámites de violencia familiar son reservados, entonces yo acompañé en un sobre cerrado al Presidente del STJ que preside el CM, para que tengan en cuenta la situación anoticiando de lo que había pasado”, explicó.Posteriormente a esa fecha se dieron las entrevistas que es el proceso de culminación, por poner un nombre, de selección a entrevistas personales, en esas entrevistas los miembros del Consejo de la Magistratura, tenían en mi legajo a su disposición los antecedentes.Cabe recordar que el Consejo de la Magistratura está integrado por el Procurador General, el Presidente del STJ, dos diputados de la mayoría y uno de la minoría.De esa entrevista se suman la cantidad de puntajes que se otorga y de ahí sale la terna, yo quedé en una terna de tercer examen.“Esta diputada se presentó ante el STJ pidiendo se me excluya de la terna, acompañando incluso número de expediente de la causa, no sé como lo habrá conseguido porque esas causas son reservadas”, agregó.“Lamentablemente creo que se excedió en los límites, porque hay límites para ciertas cuestiones: presentar algo así y estigmatizar a alguien como una persona violenta creo es un exceso.Muchas veces las personas quieren sacar alguna clase de rédito de cuestiones donde debemos tener mucho cuidado, la sociedad nos exige que seamos medidos.La diputada, no solo es diputada, es abogada y escribana, ella más que nadie sabe cuáles son los límites que existen, hacer un planteo como el que hizo y subirlo inmediatamente a las redes sociales, si me llamaba para preguntarme yo le atendía y le adjuntaba, pero también podía haber pedido informes en el Consejo de la Magistratura, de todo lo que se me acusó que figura en mi legajo personal”.Para finalizar dijo el juez sobre sus funciones que “en mí van a encontrar una persona de a pie como cualquier otra, una persona humilde y con vocación de servicio y en el ámbito del derecho de familia, tratar de que las personas compongan sus conflictos y nosotros no tengamos que decidir entre lo bueno o lo malo, porque quizás algo que es justo para la otra parte le resulta injusto, y que los conflictos no salpiquen a los hijos que son los que muchas veces salen más perjudicados”.