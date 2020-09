Dos casos positivos, un nuevo sospechoso y otras dos altas médicas en Formosa

El Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, informó que en las últimas 24 horas se realizaron 133 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultados positivos a coronavirus.En este sentido, se explicó que se trata de dos hombres, de 29 y 38 años de edad, que ya estaban aislados en un centro de alojamiento preventivo por ser contactos estrechos de los casos positivos previos de trabajadores de la empresa con obrador en la zona de La Rinconada; “ambas personas habían tenido hisopados negativos el día 12 de septiembre, y ante la realización de un nuevo hisopado de control durante su cuarentena, las muestras dieron resultados positivos y se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, en buen estado general, siendo uno de ellos asintomático, y el otro presenta síntomas leves”.Asimismo, este lunes se reportó un nuevo caso sospechoso en base a los criterios del protocolo COVID-19. Se trata de un hombre de 31 años de edad, que presenta fiebre, dolor de cabeza y musculares, náuseas, diarrea, pérdida del gusto y del olfato. Esta persona se trasladó en los últimos días desde Clorinda hasta Ingeniero Juárez, y al presentar los referidos síntomas fue internado en la sala de aislamiento del Hospital de dicha localidad, donde se le realizó el hisopado de control correspondiente y se aguardan sus resultados.Además, en el transcurso de este lunes dos pacientes recibirán su alta médica, (madre e hija de 62 y 14 años), tras obtener dos resultados negativos consecutivos a coronavirus, por lo que no constituyen riesgo alguno para su familia ni para la comunidad.Los datos acumulados de la provincia a este lunes 21 de septiembre son: 123 casos positivos diagnosticados; 93 personas recuperadas; 20 casos activos (15 asintomáticos); no se registran fallecimientos por coronavirus. Los casos en tránsito con egreso de la provincia son ocho y los casos extranjeros importados, dos. Se realizaron hasta ahora 12.154 test, con el 1,01% de positividad.En cuanto a la tarea preventiva que realiza la Policía de Formosa en todo el territorio, se informó que en las últimas 24 horas ingresaron 388 camiones de carga, se controlaron a 10.237 personas en la vía pública y a 6.715 vehículos. Se labraron 116 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente, a 440 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; y se intervinieron 10 fiestas privadas.Este martes se realizará el control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Santa Rita de Ing. Juárez; Bº 33 Viviendas de Laguna Blanca; Eva Perón y Colonia Muñiz de Las Lomitas; Centro de El Colorado; Centenario Norte de Pirané y los barrios República Argentina, Eva Perón y Vial de Formosa capital.Mientras que el trabajo de descacharrizado se realizará en los barrios San Juan 1 y 2 (en conjunto con el municipio capitalino) y el barrio Rep. Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).El Consejo de Atención Integral de la Emergencia precisó que “fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 754/20 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prorrogan las medidas del distanciamiento social, preventivo y obligatorio para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra la nuestra”.“Dicha norma reitera que en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo, las autoridades provinciales podrán dictar normas con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus. En ese sentido, y habiendo analizado la evaluación del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratifica la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña”, precisóSobre el final, el Consejo se refirió al 21 de septiembre, Día de la Primavera, de los Estudiantes, y de la Sanidad, e instó a “celebrarlas de manera especial, priorizando el cuidado y las medidas sanitarias que nos impiden juntarnos como es habitual, pero nos permiten resguardar la salud y la vida de todos”.“Vaya un especial saludo para todos los y las estudiantes de Formosa, y como dice su canción, para los que lo son, para los que lo fueron antes, para los que por suerte tienen de estudiantes, para toda la vida el corazón”, finalizó el parte de prensa de este lunes.