Desde el CEC-Filial Formosa saludan a mercantiles en su día

El secretario general del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón reconoció el esfuerzo y compromiso de los trabajadores del sector en medio de la pandemia, al conmemorarse mañana el Día del Empleado de Comercio.



En ese sentido, el gremialista confirmó el carácter de jornada no laboral, establecida por la Ley 26.541, que se traslada al próximo lunes 28 de septiembre, según lo acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las Cámaras empresarias.



“En materia de remuneración se deberá dar cumplimiento a las normas legales vigentes de naturaleza laboral y a los alcances de la Ley mencionada -tal como se realiza en feriados nacionales- y no podrá otorgarse ese día como franco compensatorio de descanso semanal”, advirtió.



En este marco, aclaró que “no se puede compensar con horas extras o francos semanales a los empleados. Los comercios podrán funcionar sólo si son atendidos por sus dueños”



Finalmente, Alarcón hizo llegar por este medio un afectuoso saludo a los trabajadores mercantiles, agradeciendo el “enorme empeño laboral que están poniendo para sobrellevar esta crisis” e invitándolos a “participar de manera comprometida con el sindicato para continuar con el crecimiento de nuestra organización y la defensa de los derechos laborales, bajo la bandera de la unidad, solidaridad y justicia social”.



Paritaria truncada

Ante las versiones que han circulado por los diversos medios de comunicación con motivo de la negociación paritaria mercantil, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) estima necesario llevar a conocimiento general las siguientes aclaraciones:



El día 24 de Agosto del corriente, nos dirigimos por nota a las Cámaras Empresariales: Cámara Argentina de Comercio (CAC), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), a fin de formalizar el pedido de apertura de paritarias. Siendo su principal objetivo la adecuación de los haberes de los empleados mercantiles, toda vez que dicho salario se ha mantenido congelado desde el inicio de la cuarentena.



Luego de arduas negociaciones, y habiendo consensuado con las Cámaras Empresarias el acuerdo paritario, se procedió a dar inicio la ronda de firmas de dicho convenio. Es en esa instancia, cuando con gran sorpresa, se nos informa que, pese a la aprobación brindada al Acuerdo por las otras Cámaras, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) abruptamente se niega a suscribirlo.



Lo hace argumentando con la mera afirmación y sin mayores explicaciones, que no está de acuerdo con dicho convenio.



Es después de más de 20 días de negociación, de haberse consensuado los términos del convenio y contenido del mismo, y sin haber expresado observaciones algunas durante su discusión, que la CAME en esa instancia niegan su firma.



Nos agravia también la actitud llevada a cabo por la CAC y UDECA, quienes luego de haber aprobado y comprometido la firma del Acuerdo Salarial, al tomar conocimiento de la negativa de CAME, proceden a negar su firma, todo ello en una franca violación al principio de buena fe que debe regir en las negociaciones colectivas.



Esta actitud corporativa empresarial, se vuelve a poner de manifiesto en la fecha cuando las tres Cámaras Empresarias declinan la concurrencia a la citación formulada por la Autoridad de Aplicación.



No se puede tolerar conductas patronales mezquinas, que priorizando los intereses económicos, se desentienden de la vital significación que tiene el salario para los trabajadores y su familia, más aún en medio de la crisis sanitaria como la que nos encontramos viviendo. Ante ello,



los trabajadores mercantiles nos declaramos en estado de alerta y movilización, y en plan de lucha en defensa del derecho a un salario digno.