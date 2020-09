De Vido destacó el reinicio de las obras en la Autovía Ruta Nacional 11

Ing. Fernando De Vido

En ese sentido, reprochó que “a principios de 2016, con un eufemismo llamado ‘neutralización’, se paralizaron estas obras en los seis tramos previstos”, recalcando que “la gestión del gobernador Insfrán junto al presidente Alberto Fernández, a través de los convenios que se han firmado con el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Héctor Arrieta, nos han permitido reiniciar las obras en este año 2020”.



En este punto, anticipó que “estamos próximos a llamar a licitación para el puente sobre-elevado sobre la Avenida Gendarmería Nacional en la intersección con la Avenida Kirchner, en un sector urbano muy importante”, significando que “esta obra de la Autovía nos va a permitir seguir construyendo esta Formosa moderna”.



Puso de relieve que “aún nos quedan las gestiones para seguir trabajando en el tramo que va desde la Virgen del Carmen hasta la intersección de las RN 11 y 81, en el barrio Namqom, y estamos viendo que próximamente se va a financiar el tramo desde Formosa hasta San Hilario, con la importancia que tiene toda esta interacción en el sector sur de la capital, que va hasta Villa del Carmen y los barrios Carlos Menem Junior, Santa Isabel, Nueva Pompeya, etcétera”.



Trabajo conjunto



Tras hacer notar que todas estas obras “van en beneficio de miles de comprovincianos”, De Vido cargó contra la oposición provincial ante las críticas infundadas que realizan: “Les tenemos que remarcar que a partir del 11 de diciembre del 2015 hasta el 9 de diciembre del 2019 el entonces Gobierno Nacional no licitó ni una sola obra con fondos nacionales para la provincia de Formosa y, a la vez, se paralizaron todas las que estaban en marcha, como las de las rutas provinciales 23 y 9”.



“Hoy, a pocos días de conmemorar el Día del Camino y del Trabajador Vial, destacamos que hay un Gobierno Nacional que trabaja con la provincia en un desarrollo armónico de todo el territorio formoseño, con una mirada plural para construir con equidad –apreció-. Hoy estamos poniendo en marcha una importante obra y trabajando para continuar ejecutando todo lo que la gestión nacional anterior dejó paralizado”.



Categórico, reprochó que el Gobierno de Mauricio Macri “ha discriminado significativamente con su política de inversión pública a Formosa y a todo el pueblo formoseño”.



Compromiso



Puso de resalto que la gestión del presidente Fernández, aún en medio de la pandemia del COVID-19, no dudó en reiniciar las obras paralizadas por Macri.



“Tenemos que recordar el acto en Rosario, donde nuestro Gobernador firmó un acta con el entonces candidato a presidente Fernández para poner en marcha todas las obras que desde 2015 a 2019 se neutralizaron en Formosa”, consignó, valorando que “vemos que el compromiso tanto del gobernador Insfrán como del Presidente con los formoseños se está demostrando en los hechos”.



Mencionó aquí la reciente firma de los contratos con las empresas que tendrán a su cargo las obras que extenderán el servicio de cloacas a los barrios Virgen del Rosario, San Juan Bautista (ex Villa Mabel), Liborsi y Balbín de la ciudad capital.



“Todo esto se puede hacer por toda la política integral de desarrollo que se lleva adelante, con la construcción del sistema de transporte troncal cloacal que se ha construido con las estaciones de bombeo en nuestra ciudad, que también ha sido gestión del gobernador Insfrán con el Gobierno Nacional del 2011-2015”, enfatizó.



Remarcó el titular de la DPV que “todo esto lo hacemos en medio de una crisis sanitaria que no sólo la está viviendo el país, sino todo el mundo. Pero los formoseños, todos unidos, solidarios y trabajando mancomunadamente, la estamos llevando adelante, cumpliendo el distanciamiento social y los cuidados contra el COVID-19 para seguir trabajando”.



Para finalizar, puso de relieve que “todo este trabajo lo podemos llevar adelante porque en Formosa se desarrolló la conectividad como una política de Estado, merced a la que tenemos en todo nuestro territorio más de dos mil kilómetros de fibra óptica e inversiones por parte del Gobierno de la provincia”, concluyó.

