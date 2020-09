COVID: sin nuevos casos, reforzaron los controles para evitar los ingresos irregulares al territorio

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que, en las últimas 24 horas se realizaron 230 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Tampoco se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.En ese marco, los datos acumulados de la provincia a día de hoy son los siguientes: 98 diagnosticados; 81 recuperados; 9 casos activos internados, de los cuales 2 son asintomáticos; cero fallecimientos por coronavirus; 7 casos en tránsito con egreso de la provincia; 1 caso extranjero importado; 8.531 test realizados con el 1,15% de positividad.Los números relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, de las últimas 24 horas, son los siguientes: 639 ingresos de camiones; 12.666 personas y 6.848 vehículos controlados en la vía pública; 154 infracciones labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 391 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; 4 ingresos irregulares judicializados más 12 contactos en estudio; 1 incumplimiento de transportista del corredor sanitario más 1 contacto en estudio; y 3 fiestas privadas intervenidas.Además, el organismo anunció que, en el marco del despliegue del operativo de cuidado y protección que realiza la policía provincial, llevaron adelante acciones disuasivas para evitar los ingresos irregulares de personas al territorio por pasos no habilitados.En este sentido, se reforzó la presencia en la zona fronteriza de Clorinda, en el sector de la barrera, con personal de infantería y de montada que realizan recorridas permanentes. Por su parte, el miércoles pasado, en jurisdicción del Circuito 5 de la ciudad capital, fueron secuestradas preventivamente 20 embarcaciones, y este jueves, se hizo lo propio con otras 35 en Boca Riacho Pilagá, con el fin de proteger la salud y la vida de la comunidad formoseña.En relación a la lucha contra el dengue, se comunicó que el viernes 4 de septiembre se realizarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios San Martín de Ing. Juárez, Belgrano de Laguna Blanca y barrios San Pedro, Santa Rosa y San Francisco de la ciudad capital.Como también el descacharrizado en los barrios Antenor Gauna (en conjunto con el municipio capitalino) y barrio La Floresta (en conjunto con Vialidad Provincial).Por último, desde el Consejo celebraron el Día Mundial de la Higiene con el fin de concientizar sobre la importancia de mantener una buena higiene para prevenir posibles enfermedades.“UNICEF informa que un gran porcentaje de las enfermedades y muertes en niños menores de 5 años son causadas por gérmenes que se transmiten por la ingesta de agua, alimentos o debido a manos mal lavadas”, recordaron.Y sentenciaron: “Es muy importante el hábito de limpiar los alimentos con agua potable y el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, lo cual no solo previene múltiples enfermedades respiratorias y digestivas, sino que constituyen una de las principales medidas sanitarias que hoy nos protegen frente al coronavirus, junto con el uso del barbijo y el distanciamiento social”.