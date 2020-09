Con un emotivo acto, Pirané celebró el Día del Maestro

Estuvieron presentes autoridades locales, provinciales y docentes. Es una de las localidades que volvió a las aulas en este contexto de pandemia.Este viernes por la mañana, con un emotivo acto encabezado por el intendente Mario Diakovsky, en la Plazoleta del Docente, Pirané homenajeó a los maestros y las maestras de toda la localidad.De la ceremonia participaron, además del intendente, diputados provinciales, concejales piranenses, jefes de las fuerzas de seguridad, personal de salud, la delegada zonal, docentes y empleados municipales, quienes estuvieron a cargo de acondicionar y embellecer el espacio público para tal ocasión.“Creemos fielmente que la educación es la llave para el éxito en la vida y los maestros tienen un impacto duradero en la vida de cada estudiante”, describió el intendente Mario Diakovsky en sus redes sociales.Por su parte, la presidenta del Concejo Deliberante, Jesica Palacios, dialogó con AGENFOR e hizo extensivo el saludo a todos los docentes de la provincia.“Hoy estamos acá para homenajear dentro de lo que se puede, respetando el protocolo, a todos los docentes en el nombre de la delegada zonal, acompañándola como siempre ella nos acompaña en cada actividad”, sostuvo.En ese sentido, la edil relató que trabajan de manera articulada con la delegada zonal en el servicio nutricional que se brinda en los establecimientos educativos: “Ella corrobora de manera personal en las escuelas y nosotros la acompañamos para asegurarnos que todo lo que el Gobierno provincial destina a esta localidad, llegue a cada niño y ciudadano piranense”.Por su parte, la delegada zonal de Pirané, Ester González, expresó a AGENFOR que “la docencia está presente no sólo en épocas normales, sino también en este nuevo desafío que nos tocó transitar por la emergencia sanitaria”.“El mensaje que quiero dejar a todos los docentes dependientes de la delegación zonal Pirané y de toda la provincia es que sigamos desarrollando esta noble tarea, como es enseñar a nuestros alumnos. En nuestras manos está la educación de los diferentes niveles educativos y modalidades, que lo hagamos con mucho compromiso, responsabilidad, vocación de servicio y mucho amor”, manifestó.En otro orden, González se refirió al regreso al aula en dicha localidad y aseguró que “desde el 20 de marzo no dejamos de asistir a nuestros alumnos a través de la virtualidad”.“Por WhatsApp, llamadas, plataformas, vía mail y también a aquellos alumnos que no poseen conectividad, los docentes visitaron sus domicilios y aprovecharon la oportunidad cuando los padres iban a las escuelas a retirar las viandas para entregarles las actividades”, contó.En ese sentido, la docente manifestó que, si bien “no estábamos preparados para este nuevo desafío”, los maestros y maestras formoseñas “se pusieron la camiseta” y en ningún momento dejaron de asistir a sus estudiantes.“Las escuelas dependientes de esta delegación ya volvieron a las clases semipresenciales en los niveles inicial, primario, secundario y las secundarias rurales. Hay un óptimo porcentaje de nuestros alumnos, diariamente recorro las colonias y veo el entusiasmo y acompañamiento de los tutores con sus hijos, que están realizando una valorable tarea con mucho esfuerzo y responsabilidad”, indicó.Agregó que son más de 42 escuelas primarias, 23 secundarias y rurales, más los “satélites de escuelas rurales”, que regresaron al establecimiento de forma organizada, “acordando previamente con los padres, tutores, docentes, personal directivo el día y la hora que van a asistir a las escuelas”.Asimismo, la delegada aseveró que desde el inicio de la emergencia sanitaria “no se dejó de asistir con el servicio nutricional y con la copa de leche”.“Quiero agradecer al Gobierno de la provincia que en tiempo y forma envía la transferencia para este vital servicio, también recibimos el refuerzo en cuanto al plan alimentario de NUTRIFOR, que consiste en chocolate, guiso, polenta, tomate al natural envasado. Es un gran aporte porque sirve para fortalecer nuestro servicio nutricional”, concluyó.