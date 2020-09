Clorinda: el fin de semana continuará la investigación epidemiológica de Coronavirus

En las últimas 24 horas se realizaron 214 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus, informó en conferencia de prensa el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Este viernes, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.En relación a la ciudad de Clorinda, durante el fin de semana continuará la investigación epidemiológica en terreno aplicando la metodología del muestreo, lo cual permitirá ampliar la representatividad del estudio en relación a la población y a los distintos barrios de la ciudad, reduciendo los márgenes de error.“Con este mismo fin, tenemos en cuenta el período de ventana de los primeros días de contagio, donde una persona con el virus puede dar un resultado de PCR negativo, motivo por el cual resulta imprescindible realizar este nuevo trabajo de muestreo en terreno” se indicó.Este viernes recibirá el dará de alta médica una paciente de 25 años internada en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID- 19, que obtuvo 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad.En otro orden, se informaron los datos acumulados en la provincia de Formosa al viernes 4 de septiembre:• Total diagnosticados: 98• Total recuperados: 82• Casos activos: 8 (internados 8; asintomáticos 5)• Fallecimientos por coronavirus: 0• Casos en tránsito con egreso de la provincia: 7• Casos extranjeros importados: 1• Cantidad de test realizados a la fecha: 8.745 (1,12% de positividad)En lo que hace a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes, se registró el ingreso de 647 camiones de cargas. Además, hubo control de 16.181 personas y 9.819 vehículos en la vía pública.En cuanto a infracciones, 181 vehículos por restricción de circulación y patente; y 402 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Se registró un ingreso irregular, ya judicializado, como también un transportista incumplió con el corredor sanitario.Los agentes intervinieron en una fiesta privada.40 embarcacionesAsimismo en el marco del despliegue del operativo de cuidado y protección que realiza la policía provincial, se continúan desplegando acciones disuasivas para evitar los ingresos irregulares de personas a nuestro territorio por pasos no habilitados.En este sentido, este viernes con el fin de proteger la salud y la vida de la comunidad formoseña, se llevó adelante un operativo en la zona sur de la ciudad capital, con secuestro preventivo de 40 embarcaciones.“Comprovincianos, en el día de ayer con 12.026 notificaciones se reportó un nuevo récord de casos positivos a coronavirus en la Argentina. Asimismo, cada 24 días se duplica la cantidad de muertos por coronavirus en el país. De mantenerse esta tendencia, durante el mes de septiembre morirán más de 9.000 argentinos por coronavirus. Este doloroso pero implacable dato se condice con las noticias de saturación de los sistemas de salud de diversas provincias, incluyendo zonas vecinas a Formosa” indicaron.“No podemos negar esta realidad, porque hacerlo significaría cerrar los ojos ante lo evidente. Lo que debemos hacer todos es asumirla, enfrentarla con las herramientas que hoy tenemos de prevención y cuidado, y superar todos juntos esta adversidad” solicitaron.