Positivas ventas en las ferias paipperas, que sumaron la garrafa social

Entre los dos puntos de comercialización en la ciudad un promedio 1000 personas asisten a hacer sus compras.En la jornada de este viernes se desarrolló las ferias francas organizadas por el Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), en sus dos puntos de venta en la ciudad de Formosa: en el playón del organismo ubicado en Padre Grotti 1040 y en Masferrer y pasaje Pilagás (ex- centro comercial del Barrio La Paz).El coordinador de comercialización del organismo, Pablo Ortíz, sostuvo en contacto con AGENFOR que en promedio alrededor de 1000 personas, entre los dos puntos de comercialización, asisten cada viernes a hacer sus compras en el horario de 7 a 14 horas.Además, contó que en esta oportunidad “los consumidores se llevaron un número que fue entregado desde la organización para participar del sorteo de una canasta con alimentos producidos por los pequeños productores”.De esa forma, los paipperos estarán celebrando el cumpleaños Nº 24 de la creación del IPAIPPA, ocurrido el 15 de septiembre de 1996. Si bien será de una manera distinta por el contexto de pandemia, no quisieron pasar por alto esta fecha significativa, y por eso decidieron agradecer el acompañamiento de sus clientes a través de un obsequio extraordinario.La canasta con productos paipperos que se sorteará el jueves 10 de septiembre por la quiniela nocturna de la Lotería Formoseña y contiene: mazos de acelga, lechuga, cebollita, perejil, achicoria, rúcula, además bananas, tomates, morrones, mandiocas, batatas, zapallos anco y tetsukabuto, harina de maíz, huevos, queso criollo, escabeche, miel y dulce de mamón.Por su parte, desde la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, aprovechando las ferias francas se decidió sumar a los puntos de venta la garrafa social. La cual tendrá un valor de $350, precio máximo establecido para todas las marcas y colores de envase del tubo de 10 kg.Así lo señaló a AGENFOR el fiscalizador del área, Luis Ramírez, quien además precisó que desde el organismo estuvieron realizando este viernes un relevamiento de precios de los productos, y que en su mayoría los productores respetan los precios de referencia.Medidas de bioseguridadPablo Ortíz, puso de relieve que todas las medidas de bioseguridad se cumplen, donde el personal del IPAIPPA supervisa y controla el distanciamiento social de dos metros entre las personas, el uso del barbijo y colocó el alcohol en gel para el lavado de las manos que ingresan a comprar en los dos puntos de venta.En ese contexto, añadió que también “los productores firmaron un convenio donde ellos se comprometen a hacer respetar las medidas sanitarias a los clientes”, recordando los pasos previos que se hicieron a partir de la reapertura de las ferias, para de esa forma garantizar el cuidado de la salud de todas las personas.Justamente entre las exigencias a los consumidores están que no pueden tocar los productos, ni asistir a las ferias con los niños.Estos espacios de comercialización en la ciudad de Formosa para los pequeños productores hacen posible que puedan tener rentabilidad en su producción y para la gente, que consiga los alimentos a precios razonables y muy accesibles.Más productosPor último, desde Consorcio de paipperos de Riacho He Hé estuvieron ofrecieron ñoquis de mandioca y mandioca pelada, envasado y congelado listo para su cocción. Se trata de un emprendimiento que cuenta con el apoyo de la municipalidad riachense, conformado por más de 200 pequeños productores de la localidad.