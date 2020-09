Carlos Sotelo: “El mayor logro del paippero es haber recuperado su orgullo”

Al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación del PAIPPA, su coordinador ejecutivo, Carlos Sotelo, expresó su “enorme satisfacción y orgullo por tan grata fecha que retrotrae a un momento muy difícil de la Argentina, donde la desolación y el desaliento envolvían al sector productivo.“En este escenario de abandono, fiel a sus principios e iniciando el camino del modelo provincial, el gobernador Gildo Insfrán presentó el PAIPPA desde la emblemática desmotadora de General Belgrano un 15 de septiembre de 1995”, rememoró el responsable del programa y precisó que “en esos momentos de zozobra del pequeño productor, el programa se hacía presente en las chacras a través de una caja de alimentos”.Contextualizó que “mientras en el resto del mundo la especulación financiera hacía estragos y los consideraba como meras unidades económicas, desde Formosa se ponía bien en claro el carácter revolucionario del PAIPPA, que puso a la realización plena e integral del pequeño productor y su familia en el lugar donde viva, como única meta de todas las acciones del estado”.“Fue así que el PAIPPA se constituyó en uno de los pilares del Modelo Formoseño, ya que está dirigido a consolidar el grupo familiar, buscando su desarrollo integral, en el marco de una vida digna, llevada adelante con el fruto de su trabajo, en alegría y solidaridad, que son las características fundamentales del campesino formoseño”, resaltó Carlos Sotelo.El funcionario recordó su paso por la ULICAF (Unión de Ligas Campesinas de Formosa) y aseguró que “una de las grandes luchas del campesinado formoseño en los años70 tuvo que ver con la tenencia de la tierra. Precisamente una de las primeras medidas dispuestas por el gobernador Gildo Insfrán tuvo que ver con la regularización, que permitió a los paipperos no solo tener el título de propiedad, sino que además se le construyó la casa digna en la mismachacra”.Destacó que “más allá de la provisión de insumos y la capacitación, uno de los sectores donde más se ha trabajado es la comercialización”. Allí Sotelo manifestó que, “además de los remates ganaderos, la Ferias Francas se han convertido en uno de los principales canales extendidos en la ciudad capital y las principales localidades del interior, donde por un lado los mismos productores llevan adelante las ventas de sus productos maximizando susingresos, y por el otro los consumidores pueden abastecerse de productosfrescos, sanos y económicos”.Otro aspecto resaltado por Sotelo fue el Programa de recuperación del cultivo de la mandioca, declarada como el alimento del Siglo XXI. “Con esta visión desde el año 2013 venimos impulsando desde la institución un programa que luego de 7 años ha dado sus frutos ya que se ha logrado ampliar y afianzar el cultivo, recuperando zonas donde ya se había dejado de lado. Con ello, hemos dotado al pequeño productor de una herramienta fundamental para la solvencia del trabajo en su propia tierra para el autoconsumo y la comercialización”, precisó.Por otra parte, el Coordinador Ejecutivo del PAIPPA consideró que “sin lugar a dudas,con la implementación del Plan Nutrir se evidencia la visión estratégica del gobernador Gildo Insfrán, ya que aquellos productores que en un primer momento recibieron la ayuda del Estado para subsistir, hoy están aportando para alimentar a casi 20.000 comprovincianos en situación de riesgo. Y lo hacen vendiendo a precios justos, en forma asociada a través de consorcios y articulando con los municipios, constituyendo así la síntesis perfecta del idealpaippero”.“Al ser integral, el PAIPPA se ha ocupado no solo de lo productivo, lo social, lo sanitario, sino que también ha impregnado de su filosofía a la herramienta de transformación más poderosa que posee el hombre que es la educación. En este sentido, la educación rural asumió.los lineamientos políticos del PAIPPA, expresamente establecido en nuestra Ley Provincial de Educación, plasmados a través de los Ciclos Secundarios Rurales, las Escuelas Agrotécnicas, las Escuelas Agrarias y fundamentalmente en el Instituto Universitario Formoseño, que ha permitido que hijos de paipperos hoy sean Ingenieros Agropecuarios, título único en todo el país”, remarcó.Asimismo, Sotelo refirió que “los logros que hoy podemos disfrutar no son producto de la casualidad. Han sido posible gracias a la mirada de un gran estadista como lo es Gildo Insfrán, que nos ha convocado a todos los formoseños a conseguirlos. Por eso, en esta fecha desde la institución queremos agradecer a todos los municipios y organismos provinciales con los cuales el instituto PAIPPA articula en forma permanente para dar respuestas a lasinquietudes de los pequeños productores, como así también a los promotores y el personal de las distintas áreas que a diario realizan su tarea con esfuerzo y dedicación”.“En estos 24 años el mayor logro del PAIPPA tiene que ver con que el campesino formoseño, ese hombre digno, de trabajo, de palabra, hoy ha recuperado su orgullo, mellado por un limitado horizonte de aspiraciones y por un escaso deseo de superación, fruto de las largas postergaciones a las que fue injustamente sometido. Por eso, quien hoy celebra y a quienes especialmente felicitamos en esta fecha es a los productores paipperos, que desde el puesto o la chacra pese a las contingencias climáticas, a la pandemia y otras situaciones, sigue firme aportando a engrandecer nuestra Provincia y nuestro país, dando sustento a aquellas visionarias palabras del Dr. Gildo Insfrán, que ese 15 de Septiembre de1996 dijo: “Porque somos capaces de romper el individualismo, de construir la unidad, de lograr la organización,de fomentar la solidaridad … pero fundamentalmente de llevar a los hechos la equidad para lograr así la verdadera Justicia Social””.