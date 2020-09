Cáceres: “La suspensión temporaria de sesiones es para preservar la salud de los trabajadores”

El concejal del Partido Justicialista, Fabián Cáceres, defendió la activación de protocolos sanitarios Covid-19 de carácter “preventivo”, por los cuales, el Concejo Deliberante capitalino determinó este miércoles, por Resolución N°11, la suspensión de la sesión ordinaria de la fecha que debía realizar el cuerpo.“Ante el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial y entendiendo que no es el momento de arriesgar al conjunto de los trabajadores que día a día cumplen funciones en el edificio del Concejo Deliberante, es de vital relevancia tomar todos los recaudos y actuar con suma precaución para evitar la propagación del virus”, dijo.De esta manera, y contestando a la misiva escueta y sin fundamentos que emitió la oposición, Cáceres aseguró: “de ninguna manera la decisión adoptada constituye un atropello institucional; por el contrario, se tomó una decisión a favor de la salud y protección de la vida y por la sanidad de la gente”.“Siempre pusieron pretextos para no sesionar, y ahora que se activó el protocolo sanitario para el resguardo de los trabajadores y los concejales de ambos bloques, están desesperados para dar quorum. Es insólita esta situación y el comunicado emitido, teniendo en cuenta la gravedad que implica sesionar en condiciones de alta peligrosidad por el avance del virus”, resaltó Cáceres.Cabe recordar que en los considerados que emitió el titular del cuerpo, el concejal justicialista, Darío Di Martino, se explica que la suspensión fue resuelta por Resolución N°11 del 2 de septiembre 2020, y se debe a la situación sanitaria del concejal de Juntos por el Cambio, Walter Daniel Caballero, quién se encuentra en situación de aislamiento preventivo.Además, a través de la misma medida se reducen en el Concejo las actividades administrativas a partir del miércoles y hasta tanto se cuente con la seguridad de que no exista riesgo epidemiológico alguno.Al respecto, Cáceres dejó en claro que “de ninguna manera la medida apunta a aislar a concejales de la oposición y, por el contrario, es abarcativa al abanico de ediles que conforman el cuerpo, es decir a oficialistas y opositores”.“Este grupo de concejales de la oposición son los llamados anti-cuarentenas; son quienes defienden a capa y espada al nefasto gobierno de Mauricio Macri y quieren que la situación en Formosa se desmadre como ocurrió en Jujuy y como ahora está pasando en Corrientes capital, donde los casos de Covid 19 se han disparado”, alertó Cáceres.Finalmente, el concejal del PJ consideró oportuno extremar recaudos para evitar contagios, y no caer en el juego malicioso de un grupo de opositores desesperados por tomar protagonismo en medio de la emergencia.