Bibolini instó a la comunidad a profundizar las tres medidas esenciales para la prevención del COVID

Además, comparó la realidad sanitaria de Formosa con el de otras provincias para dimensionar las posibles consecuencias de un desborde de casos.El médico infectólogo Julián Bibolini comparó la situación epidemiológica de Formosa con las provincias vecinas e instó a la comunidad formoseña a profundizar las tres medidas principales para la prevención del COVID-19: lavado de manos, uso de la mascarilla o barbijo y distancia social.Tales afirmaciones fueron realizadas en el marco de una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que el responsable de Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad confirmó que la provincia cuenta con once personas internadas que “están cursando la infección”.“¿Qué pasaría si Formosa fuese Corrientes? Hoy tendríamos que tener más de 240 personas cursando la infección y cuatro fallecidos, pero Formosa no tiene ningún fallecido. ¿Y si fuésemos Chaco? Tendríamos más de 640 personas contagiadas y 230 fallecidos”, precisó el especialista.Y continuó: “Si vamos a Salta, tendríamos 1.700 personas cursando la infección con 63 fallecidos; si nos acercamos a Jujuy, serían más de 5 mil personas cursando la enfermedad con más de 300 fallecidos”.En ese sentido, el médico interpeló a las personas que seguían la transmisión del parte informativo y a los presentes: “¿Dónde queremos estar? ¿Qué provincia queremos elegir? ¿En qué situación epidemiológica queremos estar? La idea es que nuestra situación continúe como está actualmente”.El Dr. Julián Bibolini aseguró que “dependemos, ahora, de la colaboración de todos y todas” para profundizar las tres medidas de cuidado personal: uso del barbijo, higiene frecuente de manos y el distanciamiento social, porque “solamente esas tres cosas se les está pidiendo para que no estemos en la situación de cinco mil contagiados y 300 fallecidos como están en otras provincias”.“Los datos que les pasé es aportado por los ministerios de Salud de cada provincia. O sea, esa situación nos puede ocurrir, o como está pasando en Salta que hace un mes atrás tenían 128 casos y hoy superan casi los dos mil casos. Imagínense en tan poco tiempo cómo evolucionó”, exhortó el médico.Y agregó: “Eso tenemos que evitar, que sea explosivo y que nos pase por arriba algo tan bien construido y llevado a cabo hasta hoy en día”.Por último, el especialista reiteró: “Seamos conscientes, precavidos, hagamos nuestra parte, algo tan sencillo como usar tapabocas, tomar distancia si voy a lugares concurridos, y el lavado frecuente de manos”.