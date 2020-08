Zorrilla: “Nuestros docentes se pusieron la educación al hombro desde el primer día”

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, informó que ya se encuentra en imprenta la segunda edición de los cuadernillos educativos enmarcados en el programa “Formosa estudia en Casa”, confeccionados por el equipo técnico del ministerio, docentes y directivos.Zorrilla marcó que en este nuevo contexto educativo a causa de la pandemia de coronavirus, lo prioritario no son las calificaciones “con número” ya que se valorará el recorrido académico y la evaluación de los estudiantes será “reflexiva”.“Se elaboró un documento de saberes prioritarios para el nivel primario, secundario y terciario de la educación formoseña, si bien cada docente planificó su actividad y los logros que esperaba alcanzar a principio de año, se dio que este es un año muy especial, tuvimos que poner unos límites mínimos exigibles o esperables para trabajar en estas circunstancias de virtualidad”, comentó el ministro.En este sentido, puntualizó en que es una obligación desde lo educativo brindar herramientas a los estudiantes para que culminen bien el año, como también acompañar su trayectoria, por ello “se realizó este diseño de contenidos prioritarios que los estudiantes deben comprender y que involucra a todas las áreas y todos los ciclos”.“Otra resolución es la de una evaluación formativa, en la que el docente tiene que acompañar al alumno y ver cómo evoluciona en la construcción de esos saberes y brindar una evaluación reflexiva -no es competitiva- no se trata de alcanzar algún número”, explicó Zorrilla.El ministro de Educación, resaltó el rol de los trabajadores y trabajadoras de la educación en la provincia, “han hecho un trabajo espectacular, desde el primer día se pusieron la educación al hombro y avanzaron, aún sin directivas claras -porque se fueron dando después- y espontáneamente, a su saber y entender, no dejaron solos a sus estudiantes”.Agregó que existen zonas rurales en el territorio donde la conectividad no llega a los hogares y en esos casos los docentes acercan los trabajos a las casas de sus alumnos, de esta manera el trabaja es integral ya que se realiza un aporte nutricional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la asistencia de los comedores escolares y además con el acompañamiento en la trayectoria de los estudiantes.“Ellos (los docentes) estaban preocupados de si se iba o no cumplir el programa, pero se entendió que ahora no se trata de eso, se trata de trabajar los contenidos prioritarios para lograr un trabajo armónico con los alumnos”, subrayó Alberto Zorrilla.Sobre el final, manifestó que se hará una nueva entrega de los cuadernillos de la provincia y resaltó que son completos y empapados de la idiosincrasia formoseña, “están diseñados por nuestros docentes y con conocimiento local en la que se estudian las ciencias implementando -por ejemplo- la elaboración de una sopa paraguaya y se aprende de esta manera la geografía al ver de dónde sale ese maíz, o matemáticas con las proporciones, etcétera, todo lo que necesitamos enseñar lo bajamos a nuestra historia”.