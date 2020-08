Vicegobernador y bloque justicialista de Diputados manifestaron enérgico repudio a declaraciones de Cornejo

El vicegobernador y presidente nato de la Legislatura de Formosa doctor Eber Wilson Solís y los diputados provinciales del bloque del Partido Justicialista, como miembros de uno de los poderes del Estado Provincial, manifestaron su enérgico repudio a las declaraciones periodísticas vertidas por el presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical que “constituyen una afrenta a las instituciones democráticamente constituidas de nuestra provincia, y un agravio al pueblo formoseño en su conjunto”.“Estos verdaderos exabruptos del que fuera objeto el sistema democrático de Formosa y, por lo tanto, la ciudadanía toda, adquiere gravedad al ser proferidas por quien ocupa un lugar de conducción de un partido político nacional” expresaron y agregaron que “ Los agravios de Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, y actual diputado nacional, en realidad lo califican como dirigente, y desnudan su supino desconocimiento de la realidad que se vive en nuestra provincia, y el total desprecio que tiene hacia las decisiones y voluntad de la inmensa mayoría de los formoseños” sostuvieron.“Estamos plenamente convencidos que sus palabras injuriosas no responden de ninguna forma al sentir del pueblo mendocino, que, como el nuestro, es un pueblo que ansía la unidad y la concordia entre todas las provincias, para lograr de esa manera una Argentina del respeto y del reconocimiento al que piensa diferente” acordaron.“Dado que la embestida ha sido a todo el sistema político formoseño, esperamos el rechazo por parte de sus correligionarios de nuestra provincia, porque de no ser así, con su silencio estarían avalando el menosprecio de su propia representatividad política e institucional en los cuerpos legislativos provinciales y municipales. Esperamos que haya llegado la hora de que prioricen a la provincia por encima de sus intereses partidarios o sectoriales” enfatizaron.“Los mensajes de odio y de división le hacen mucho daño a la Argentina. El formoseño, es un pueblo de paz, que se caracteriza por el respeto y afecto a los argentinos de otras provincias hermanas. Pero defenderá, con uñas y dientes, el modelo de desarrollo que ha elegido,el destino que construye con sus propias manos, y a la conducción que ha votado de manera libre y soberana para que lidere ese proceso de innegable progreso” expresaron los representantes de la Legislatura.