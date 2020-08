Un hombre pretendió arrojarse de una terraza, pero la Policía lo convenció que desistiera

Un joven de 29 años subió a la terraza de una casa con intenciones de arrojarse al vacío, los policías llegaron al lugar tras el llamado de un vecino y lograron persuadirlo para que desistiera de sus intenciones.La intervención policial tuvo lugar el pasado lunes alrededor de las 16 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Libertad e Hipólito Irigoyen del barrio Agua Potable de la ciudad de Clorinda.El oportuno llamado de un vecino a la línea de emergencia gratuita 101, solicitando presencia policial ante un hombre con el torso desnudo que amenazaba con arrojarse al vacío desde la terraza del primer piso de una casa del sector.Al sitio acudieron inmediatamente personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional Tres de Clorinda, COSIV y la delegación del Departamento Informaciones Policiales.Como primera medida, un efectivo especializado en este tipo de situaciones, dialogó con el joven brindándole todas las garantías de ser asistido y tratado por profesionales médicos, logrando al cabo de varios minutos de tensa negociación, convencerlo que desista de su intención y permitir que los uniformados puedan tomarlo y retirarlo hacia un lugar seguro, para luego trasladarlo a la planta baja de la casa.El hombre fue trasladado al hospital local en forma preventiva, donde recibió la asistencia médica necesaria, quienes determinaron que no presentaba lesiones, no obstante quedo en observación para luego ser evaluado por un psicólogo.De las averiguaciones realizadas, se estableció que el hombre no era propietario del inmueble donde se encontraba; al respecto se realizaron las diligencias procesales correspondientes con intervención de la justicia.