Se completó el primer cargamento de 500 kg. de zanahorias de paipperos de Riacho He Hé al Plan Nutrir

Lo dio a conocer el intendente municipal, quien precisó que este domingo “fue un día histórico”, ya que los productores de esa localidad alcanzaron un nuevo objetivo en materia productiva.Gracias al esfuerzo de los pequeños productores de la localidad de Riacho He Hé se cumplió este domingo 23 con el primer cargamento de media tonelada de zanahorias para el Plan Alimentario Nutrir, sumándose así este nuevo producto a los envíos semanales de verdeo.Así lo informó el intendente Rubén Solalinde quien mostró su alegría al dar a conocer la gran noticia: “Es una emoción muy grande el hecho de que hoy en la localidad se esté cosechando zanahorias” y marcó que para alcanzar ese objetivo fue importante el apoyo del Gobierno de la provincia.“Los paipperos y paipperas de la localidad se habían propuesto un nuevo desafío y lo han alcanzado; pese al contexto tan difícil como es la sequía que estamos atravesando en la región”, afirmó el jefe comunal quien, además, resaltó el esfuerzo de los productores quienes “nunca han dejado de cumplir con los dos envíos semanales al programa alimentario provincial Nutrir”.Reseñó que meses atrás “a partir del diálogo con el ministro de la Comunidad Aníbal Gómez se fue analizando la posibilidad de sumar un nuevo producto al listado de verduras”, poniendo de relieve que desde el principio hubo apoyo por parte de la Provincia a la iniciativa.“Entonces, nos reunimos con los productores a quienes les hicimos la propuesta y por suerte aceptaron, siendo para nosotros un hito histórico en materia productiva enviar media tonelada de zanahorias”, indicó.Precisó que se trata de 15 productores que se dedican exclusivamente a la cosecha de zanahoria “lo cual nos alegra muchísimo”.CosechaAsimismo, señaló que al momento de comenzar la cosecha se hizo un trabajo planificado y escalonado. “Esto permitió que la siembra no se haga en su totalidad en el mismo momento, para que no tengamos toda la producción en una misma fecha”, manifestó el intendente. De esa manera, cada productor podrá ir enviando su producción de forma semanal lo que permitirá garantizar los envíos.A su vez, sostuvo que “está previsto que la semana siguiente se realice la entrega de un nuevo cargamento con igual cantidad de producción”; además de la producción de verdeo, la cual “nunca dejamos de cumplir dos envíos a la semana desde que se lanzó el Plan Nutrir” en 2018.Por último, Solalinde subrayó que esta gran noticia se enmarca en las políticas del gobierno de Formosa a través del Modelo Formoseño que “nos permite alcanzar estos logros” y adelantó que ya se planteó el desafío de producir berenjenas en el futuro.Riacho He-Hé es uno de los polos productivos más importantes que tiene la provincia de Formosa y se afianza cada día más en la diversificación productiva.