Samaniego criticó la marcha: “Fue una muestra de irresponsabilidad”

Dijo que en el marco de una pandemia fue irresponsable congregarse y señaló a los referentes de los principales partidos de la oposición como los organizadores del “banderazo” en Formosa.El diputado provincial Agustín Samaniego, jefe de la bancada justicialista en la Legislatura dijo que la congregación de personas en la plaza San Martín de la ciudad de Formosa, sumándose así a un “banderazo” nacional con varias consignas, fue la muestra cabal de irresponsabilidad de sus organizadores.“Hacer un acto de este tipo en tiempo de pandemia, cuando sabemos que el contagio se produce cuando hay aglomeración de personas y más aun sin protección con reclamos vagos, que no se pueden descifrar qué son, organizado por los principales partidos opositores, junto con los medios porteños, no condice con lo que está haciendo la inmensa mayoría de los argentinos, que es estar unidos para luchar contra esta pandemia” lamentó el legislador.Dijo que no toleran al gobierno que fue elegido democráticamente el año pasado porque son una minoría que “se cree superior a la mayoría de los argentinos”.Agregó Samaniego que los “mismos que ayer reclamaron con tanto odio y agresividad, fueron los que gobernaron durante cuatro años y no les importó el pueblo, y ahora como oposición ahora tampoco. Anteponen sus intereses particulares, personales, mezquinos por encima del bien común, que es cuidarnos entre todos”.Se mostró ofuscado porque los principales dirigentes de la oposición no cumplieron con las medidas mínimas de protección contra el virus: “La forma de evitar esta pandemia al no haber vacunas, son las medidas de distanciamiento social, barbijo, lavado de mano, el aislamiento en nuestras casas” y dijo que “por más que no hayan sido muchos en la plaza, esto señala también una afrenta al esfuerzo que hacemos todos los formoseños. Es decirle, yo sí tengo derecho a salir, mientras vos estás protegiéndote”.Samaniego se preguntó también, qué reclamaban en Formosa, “Que no tenemos casos activos de coronavirus, que todo caso que apareció fue rápidamente bloqueado, que tenemos centros de aislamiento. Es un Estado presente frente a esta pandemia, una comunidad organizada con alta conciencia del cuidado colectivo y la conducción política del gobernador Gildo Insfrán, clave en momentos de zozobra, duda e incertidumbre como puede provocar esta pandemia” cerró.