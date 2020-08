Salinas: “Más de 13 delegaciones zonales del interior ya se readaptan al protocolo provincial”

Lo confirmó la coordinadora de Educación Rural del Ministerio de Cultura y Educación, quien destacó que tanto los alumnos como los padres están felices por la vuelta a clases, en la modalidad semi presencial y cumpliendo las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19Luego de la reapertura segura de las escuelas formoseñas el 12 de agosto a través del anuncio oficial encabezado por el gobernador Gildo Insfrán y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, los estudiantes de la modalidad rural regresan al aula de manera paulatina y progresiva.Así lo afirmó la coordinadora de Educación Rural del Ministerio de Cultura y Educación, Martha Salinas, quien en declaraciones a AGENFOR brindó precisiones sobre el proceso para la reanudación de las clases semi presenciales, en el actual contexto de pandemia por coronavirus.“Estamos volviendo paulatina y progresivamente al aula con un horario reducido. No me atrevería a dar un número de la cantidad de escuelas que ya reanudaron la enseñanza semi presencial, sino que cada establecimiento de acuerdo a su realidad va tomando decisiones para ir preparando la vuelta a clases”, confirmó la funcionaria.En ese contexto, aseguró que la preparación se hizo de manera planificada y estudiada con antelación por parte del Ministerio de Cultura y Educación, ya que sus autoridades visitaron las localidades del interior provincial “manteniendo diálogo con los responsables de las delegados zonales, directoras y directores de las escuelas e inclusivo con los municipios para garantizar la salud de los estudiantes”.“De esa manera, cada comunidad educativa dio a conocer la situación de la matrícula de estudiantes, en tanto los intendentes aportaron información sobre la provisión del agua, y así a partir de esos acuerdos, y posterior acondicionamiento de las escuelas -lo que significa cumplir con los protocolos sanitaros vigentes-, recién se regresa al aula”, sostuvo.Asimismo, la coordinadora de la modalidad rural señaló que otro de los aspectos a tener en cuenta tiene que ver con aquellas localidades donde hay pocos alumnos. “En esos casos, los docentes visitaron a las familias para poder explicarles cómo será ese regreso y si ese padre, madre o tutor está de acuerdo con que su hijo regrese o no al aula”, graficó.En este sentido, la coordinadora de Educación Rural confirmó que “más de 13 delegaciones zonales de las 19, ya se pusieron en marcha para readaptarse al protocolo provincial, donde se dan las sugerencias generales y luego cada escuela define cómo irá regresando al aula” de manera segura.MetodologíaLa profesora Martha Salinas explicó que se implementa una metodología, donde se tiene presente aspectos como cuántas horas y qué días se darán las clases de acuerdo al Nivel y el Ciclo y cuáles serán los días para el apoyo de tutoría, siempre garantizando el servicio nutricional.Precisó que en la mayoría de los casos se fijó un esquema de trabajo, en el cual “para el nivel Primario se tomó la decisión de que el Primer Ciclo (1º, 2º y 3º) asistan los alumnos los días lunes y martes; Segundo Ciclo, (4º, 5º y 6º) miércoles y jueves; mientras que un día es para apoyo a aquellos alumnos que necesiten afianzar o tengas mayores dudas sobre los contenidos, así como el plantel docente va evaluando cómo avanza progresivamente la enseñanza”.En tanto, señaló que en el Nivel Secundario la metodología es muy similar y detalló: “Lunes y martes va el Ciclo Básico; miércoles y jueves el Ciclo Orientado; y un día se toma para apoyar fuertemente al Sexto año”, al hacer hincapié en que en el caso de los estudiantes que están próximo a finalizar sus estudios “se realizan trabajos con proyectos integrados y colaborativos para de esa manera garantizar y fortalecer su paso hacia un nivel terciario o universitario”.También comentó que algunas escuelas fijaron el horario de recreo, pero no en todos los casos y añadió que “hay turnos diferenciados para ir al baño”; como así que “cada uno lleva su toallita y su botella para tomar agua”, reiterando “los directores son quienes van evaluando cada una de las medidas que se adoptan” para el resguardo de la salud de toda la comunidad educativa.Acompañamientode las familiasPor otro lado, la funcionaria valoró que el regreso escolar semi presencial en zonas rurales del interior provincial -en esta primera etapa- cuenta con el acompañamiento de las familias, “quienes están muy contentas con el regreso de sus hijos nuevamente a las aulas”.Profundizó que en este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, “las familias han sostenido la educación de los estudiantes en casa”, ya que “en la provincia de Formosa nunca se cortó el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que se realizó a través de los medios tecnológicos, así como los cuadernillos provinciales y nacionales”.Nueva normalidadFrente a la nueva normalidad y el regreso paulatino y progresivo de los estudiantes, opinó que “es un progreso”, ya que significó que “el objetivo más importante que tiene la educación son nuestros alumnos y alumnas, quienes están felices de volver”.Además contó la profesora Martha Salinas que “los docentes están haciendo mucho hincapié en el aprendizaje de cómo se utiliza correctamente el barbijo”, ya que se trata de fortalecer el hábito del cuidado personal respetando el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos en este tiempo de pandemia que se vive en el mundo y en el país.FontexEn este contexto, señaló que Fontex entregó más de 10 mil barbijos a la cartera educativa, para garantizar que los niños, adolescentes y docentes cuenten con este elemento básico de bioseguridad.“Esto demuestra la planificación y la organización del Modelo Formoseño, donde ninguna de las decisiones que se adoptan se hacen de manera imprevista, sino que existe una organización y una cooperación”, puso de resaltó.Indicó que “se están entregando los barbijos de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tiene cada delegación del interior”, para que luego los directores de cada establecimiento entreguen a sus estudiantes.Por último, manifestó que muchos alumnos con la ayuda de los padres han fabricado barbijos casero, “pero igualmente para aquellos que no los tienen está presente el barbijo en la escuela, así como el kit sanitario, que el Ministerio de Cultura y Educación distribuyó en todo el territorio a través de las delegaciones zonales”.