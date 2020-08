Romay: “La prioridad es la cuestión sanitaria”

El titular del área de Deportes de la provincia confirmó que “por el momento, en Formosa no hay ninguna novedad” en cuanto a la habilitación de disciplinas deportivasA nivel deportivo, salvo los atletas olímpicos que ya comenzaron su preparación para las Olimpíadas de Tokio 2021, el resto del deporte se encuentra paralizado.Si bien esta semana regresó la actividad de los entrenamientos del fútbol de primera división, se trata de una medida que se irá evaluando con relación al nivel de contagios, especialmente en la zona en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde nuevamente este lunes se informó un nuevo récord de casos: 7.369 positivos.En este contexto, el Estado Nacional estableció en el último DNU el retroceso al aislamiento obligatorio hasta el 16 de agosto; incluso provincias como por ejemplo Jujuy, que habían habilitado hasta el turismo local, hoy tiene un nivel de contagios que no puede hacer frente.En declaraciones a Agenfor, el subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria de la provincia, Mario Romay, manifestó que la situación se analiza diariamente en las reuniones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que preside el gobernador Gildo Insfrán.“Por el momento, en Formosa no hay ninguna novedad sobre apertura de disciplinas deportivas”, informó el funcionario y ratificó que “hoy, la postura está bien definida, la prioridad es la cuestión sanitaria”.Por otro lado, reconoció que “cuando se podía pensar que existía la posibilidad de habilitar los deportes individuales al aire libre, sucedió el pico de casos en el AMBA que complicaron las cosas”, así como “en algunas jurisdicciones del país donde ya se habían habilitado algunos deportes y tuvieron que retroceder”.Por ello, fue categórico al afirmar que “con buen criterio el Gobierno Provincial tomó la decisión de que los deportistas esperemos un poco más, mientras tanto podemos hacer actividades físicas”, así como caminatas y paseos en bicicleta, respetando las medidas de distanciamiento social y el uso obligatorio del barbijo. Y amplió que acuerdo a las proyecciones de los expertos “al menos dos o tres semanas se mantendría el alza de los contagios en el país”.En tanto, profundizó Romay que en el caso de la provincia de Jujuy, distrito que había pasado al distanciamiento social y hoy tiene circulación comunitaria del virus COVID-19, “demuestra que las medidas que fue adoptando el Gobierno provincial son acertadas”, por lo que pidió “tener paciente y aguante y esperar la habilitación del deporte cuando sea el momento propicio”.Protocolos sanitariosPor otro lado, el funcionario fue consultado sobre cómo es el proceso para el diseño de los protocolos de seguridad de las distintas disciplinas deportivas, a lo que explicó: “Los protocolos lo hacen generalmente todas las federaciones nacionales, como por ejemplo, la Asociación Argentina de Tenis, la Confederación Argentina de Básquetbol, la Federación Argentina de Vóleibol y eso va a cada asociación o federación de las provincias, quienes a su vez lo presentan a las autoridades del Ejecutivo; así es el sistema deportivo institucional de nuestro país”.Asimismo, Romay se refirió al programa Clubes en Obra, creado por el Estado nacional en este contexto de emergencia sanitaria, marcando que “en la provincia han empezado a cobrar el subsidio de $500 mil destinado para mejoras en infraestructura” de los clubes.En este sentido, advirtió que si bien muchas instituciones se inscribieron al programa, “antes tienen que ponerse al día con los papeles; es decir, cumplimentar las asambleas, memoria y balance y una serie de cuestiones que se deben solucionar para poder acceder al beneficio”, puntualizando que dichas cuestiones contaron con el apoyo del área de deportes.Afirmó que “el club Talleres del barrio capitalino Eva Perón percibió la mitad del subsidio destinado para mejoras de infraestructura y restaría el otro 50% del capital”, y mencionó que los clubes: Náutico, Atlético Laguna Blanca, Hertelendy de Clorinda, Sarmiento, Aguará y Fátima de Lote 4 de la ciudad de Formosa: “Todos ellos están inscriptos y con los papeles en regla; para que cuando Economía de Nación active las cuentas puedan ser beneficiarios de este subsidio”, pormenorizó.Romay señaló que en los primeros dos meses de la cuarentena también se otorgó a los clubes de todo el país un subsidio de $ 60 mil, pero para afrontar el pago de los servicios como luz, el agua y otros gastos. “En ese sentido, aquellos que tenían los papeles en orden pudieron acceder a esta ayuda”, indicó.Para finalizar, informó que también los entrenadores barriales de las escuelas de iniciación deportiva, que forman parte del deportivo comunitario y recreativo, “la semana pasada percibieron la primera cuota del subsidio correspondiente al mes de junio”. Se trata de otro programa creado por la Nación a través de la Secretaría de Deportes, para paliar la crisis económica por efectos del coronavirus.