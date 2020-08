Rápida intervención policial permitió el secuestro de bienes sustraídos

Efectivos de la Comisaria Comandante Fontana durante acciones preventivas, aprehendieron a dos jóvenes en la vía pública, quienes trasladaban bienes de los que no justificaron propiedad. Horas más tarde del mismo día, una mujer denunció la sustracción de los bienes, los cuales ya habían sido recuperados por los efectivos.El procedimiento se concretó minutos después de las 5 horas del domingo último, cuando numerarios de la Comisaria Comandante Fontana se encontraban realizando recorridas de prevención relacionado a la emergencia sanitaria, tarea que permitió observar, sobre Avenida Sarmiento S/N del barrio Namuncurá de mencionada localidad, a dos jóvenes desplazarse de a pie trasladando un bulto, quienes al ser identificados resultaron ser uno de 20 y otro de 14 años y al consultarles sobre lo que estaban trasladando exhibieron un motor de agua con su respectivo alargador, no logrando justificar propiedad de los bienes, uno de los sujetos tenía en su poder blisters de pastillas (Clonazepam, Tecepin), papel seda y una bombilla cortada, por tal motivo procedieron al secuestro de los bienes preventivamente (ya que no justificaron propiedad) y de las pastillas como así también a la demora de ambos jóvenes, los cuales fueron trasladados hasta sede policial.Horas más tarde, una mujer de 61 años radicó formal denuncia por la sustracción de un motor de agua con sus respectivos cables, resultando ser los bienes que en horas más tempranas habían sido secuestrados, siendo reconocidos por la damnificada como de su propiedad, agradeciendo la eficaz labor y predisposición de los policías.Por separado se labró expediente con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen de la Primera Circunscripción Judicial en tanto el menor involucrado fue entregado a sus progenitores en carácter de guarda tutelar y el otro joven permanece a disposición de la justicia.