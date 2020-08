Para Nacif los Cercos Productivos garantizan oportunidades de desarrollo para los productores y enriquecen la economía local

Testimonios



Elbecio, productor del Paraje El Mistolar, dijo que este tipo de ayuda fortalecerá esta etapa previa a la siembra y reconoció el aporte del municipio y la provincia. Hace varios años que trabaja así, acostumbrado a los tiempos difíciles, y a los prósperos, reconoció que en una época dejo de sembrar pero ve esa realidad hoy, como muy lejana a repetirse. Y, no pierde la esperanza.



El ingeniero Fernando Paredes que trabaja para el Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de Formosa, explicó que la experiencia de los Cercos Productivos es un trabajo de asistencia a través del PAIPPA, y el Municipio de Ingeniero Juárez. “Al hablar de cercos productivos aquí hablamos de 65. 2 hectáreas, donde se siembra cucurbitáceas, sandia, zapallo de tronco, zapallito, calabaza, maíz, melón”, explicó. Asimismo, remarcó que “los parajes van desde Isla de Cuba, Potrerito, el Algarrobal en el Mistolar”, y agregó que “después tenemos el paraje La Toma, las Maravillas, la Corzuela, Pozo la Piedra, hasta Fortín Belgrano que es límite con la línea Barilari”. Así, remarcó también “vemos que a veces hay ciertos inconvenientes pero somos testigos en ese orden de cosas, de cómo los productores van avanzando en sus conocimiento técnicos con el paso del tiempo”.



En Bolsa Palomo, Oscar González y Ramona Rosalía, no paran en la ultimación de los detalles para cerrar la preparación del suelo de siembra. Recibieron en las últimas horas sus semillas. Para ellos, tienen todo lo que necesitan. “Hace veintiún años que estamos matrimoniados. Criamos animales, vivimos de la tierra y esperamos la lluvia como todos. Mientras uno trabaje y se tome las cosas en serio y cuide su cerco, se asegura todo. Mis hijos ayudan, somos una familia bendecida, estamos muy bien”, sostuvo Rosalía.



Rolando Pardo, también productor de la zona, relató que trabajan con la apicultura desde el año noventa y seis, Cuando recién vino de una escuela del paraje El Mistolar. Hoy, ya jubilado sigue trabajando con la miel y colabora con otros. En éste caso con el cerco productivo de un amigo, Sergio Masa. Tal es así, que los dos, coincidieron en que les parece importante el aporte del municipio que está siempre pendiente de todo. Así, dijeron que “con la pandemia aunque recibimos ayuda, es natural que se dilaten algunas cosas, pero no perdemos la perspectiva de que vamos a resolver esto. Por ahora es prioridad cuidar a las personas que queremos y con las que estamos trabajando, entendemos que hay que respetar y hacer respetar la cuarentena”.



Por su parte, el concejal de Ingeniero Juárez y médico veterinario Walter Pino, integrante del equipo de trabajo de Rafael Nacif, tras finalizar un recorrido por el territorio, detalló que los cercos productivos son parte de un objetivo clave de la gestión de la administración de Nacif, en el que el municipio aporta la logística, y el gobierno provincial las semillas y el asesoramiento técnico, todo en un ámbito en el que no se pierde de vista que lo que importa que es generar oportunidades dentro de la provincia.

El Intendente de la localidad de Ingeniero Juárez Rafael Nacif, explicó que el municipio trabaja en conjunto con el Gobierno de la Provincia, en la profundización de la asistencia a los productores locales en la creación de Cercos Productivos, espacios en los que la ciudad pone la logística, la provincia las semillas y el asesoramiento para quienes aprovechan los frutos de la tierra.Si bien en este momento, los factores climáticos retrasaron la siembra, todo está listo para avanzar en breve en este desafío que es más que importante para el sector. Nacif, explicó que se trata de cumplir con uno de los objetivos de su plan de Gobierno, que es el garantizar que las oportunidades de desarrollo y crecimiento se den en cada punto del territorio, algo que se genera, -agregó-, a través del trabajo organizado y que se vuelve exitoso si se mantiene la premisa de hacerlo todos unidos. “Todo esto, engrandece a Juárez, y enrique la economía local , determinó.