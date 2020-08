Los juzgados de faltas coordinan acciones con distintas áreas comunales

En estos tiempos de aislamiento social, el trabajo de los tres juzgados de faltas municipales es intenso por el ingreso de actas de infracción, sobre todo en materia de bromatología y tránsito.Al respecto, la Dra. Adriana Smith, Jueza de Faltas, detalló el tenor de la tarea: “Sabemos que, con el tema del aislamiento, salvo algunas actividades esenciales, todas fueron exceptuadas de trabajar y, por lo tanto, se hizo hincapié en la cuestión, dando ingreso a numerosas actas por distintos incumplimientos, como por ejemplo aquellos rubros que no estaban autorizados a trabajar y a pesar de ello seguían ejerciendo su actividad de atención al público o excediéndose en el horario de cierre”.“El horario de cierre, en la actualidad, rige hasta las 20 horas, y vemos por la cantidad de actas en los tres juzgados que las mismas se refieren principalmente a kioscos, minimercados y almacenes de barrio. En algunos casos se suma otra infracción que es el de venta de bebidas alcohólicas y allí tenemos la configuración de dos faltas graves, una por no respetar el horario de cierre y la otra por la venta de bebidas alcohólicas”, aseveró la funcionaria.Otro tema que merece atención es el tránsito en la ciudad, por lo que la Dra. Smith indicó que “en materia de control de utilización de la vía pública ha habido una apertura, pues se volvió a la actividad de inspección con la Dirección de Tránsito y esto va dejando actas labradas por la condición de diferentes infracciones al respecto, como actas por mal estacionamiento y por falta de pago del Sistema de Estacionamiento Medido, que son las que abundan en estos momentos”, dijo. “Hace dos meses que no se utilizaba el SEM y al reanudarse hizo que mucha gente acostumbrada a no activarlo se encontrara con esta circunstancia, pero es algo que se va acomodando de a poco”.En cuanto al cumplimiento por parte de los infractores, la jueza destacó que “ante la citación que se hace desde los juzgados, con el objetivo de poner en orden distintas cuestiones, el vecino se acerca a regularizar y dentro de la modificación de la ordenanza se estableció una bonificación del 50% a la persona que, reconociendo la infracción, se presente y ofrezca el pago voluntario”.“En este sentido hay una gran aceptación, más allá del contexto y la situación que vivimos, y se cumple con esta obligación. De todos modos, el fin último no es recaudar, puesto que este labrado de actas viene siempre acompañado de un programa de concientización previo para que la gente entienda que existen ciertas ordenanzas municipales que rigen nuestra actividad diaria en diferentes conductas, y que las debemos cumplir para lograr una ciudad ordenada, moderna e inclusiva que viene planteando desde inicios de su gestión el intendente Jorge Jofré”.“En lo que respecta a los juzgados de faltas, desde el mes de junio empezamos a regir como juzgados individuales y uno de ellos funciona en el Centro Cívico del barrio Eva Perón, mientras los otros dos se encuentran funcionando en las oficinas ubicadas en calle Rivadavia 546, primer piso”, concluyó la jueza.