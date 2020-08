Ibáñez presentó el cronograma para el cobro del IFE 3 en la provincia

Será en dos modalidades: por sucursales del Banco Formosa y a través del operativo especial en las localidades sin sucursales bancarias.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, anunció el cronograma y la modalidad de pago de la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia en todo el territorio provincial.Además, recordó que para los que poseen una cuenta de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo, ya tienen acreditado el beneficio.Para el resto de los beneficiarios, el próximo martes comenzará esta etapa con dos modalidades: una a través del Banco Formosa por sus doce sucursales en toda la provincia, cuatro en Capital y uno en CABA; y la otra con el operativo especial en las localidades sin sucursales de la entidad bancaria.En ese marco, el funcionario confirmó que el cronograma de pago de la IFE 3 del Banco de Formosa por sucursales es con una metodología similar a la anterior, es decir, por terminación de DNI.“El 0 por ejemplo, comienza el martes 18 y continúa el miércoles 19 y las iniciales del apellido de quienes esos días van a concurrir a la sucursal, el martes de la A a la L y el miércoles de la M a la Z. Termina el día lunes 14 de septiembre”, indicó y presentó un gráfico detallado del mismo.Por otro lado, el operativo especial de pago que tiene por objetivo evitar el traslado de los comprovincianos que viven en localidades o parajes donde no hay sucursales, comienza, también, el martes 18 de agosto en los corredores Este y Oeste; y en el Sur, arranca el martes 25. El mismo abarcará a un total de 31 localidades en todo el territorio.“En el corredor Este, inicia por la localidad de Laguna Naickneck y luego continúa el miércoles en El Espinillo, Buena Vista, Siete Palmas, Tres Lagunas, Palma Sola, Riacho He He, Colonia Pastoril, Misión Tacaaglé; y concluye el 28 de agosto”, precisó el ministro.Y continuó: “El corredor Oeste comienza el 18 de agosto en Pozo del Tigre, son doce localidades, continúa por Laguna Yema, Pozo de Maza, Los Chiriguanos, Pozo del Mortero, Juan G Bazán, Posta Cambio Zalazar, Guadalcazar, Estanislao del Campo, San Martín N° 2, Fortín Lugones, Villa General Güemes; y termina el 27 de agosto”.Respecto a lo que se denomina el corredor Sur, con diez localidades, comienza el 25 de agosto en Subteniente Perín, Gran Guardia, San Hilario y continúa por General Lucio V. Mansilla, Villa Escolar, Misión Laishi, Tatané, Herradura, Mayor Villafañe, Villa Dos Trece; y finaliza el 1 de septiembre.“No obstante, vamos a informar días previos los horarios y lugares para que adoptemos todas las precauciones de bioseguridad necesarias”, señaló.Entrega de TarjetasPor último, el titular de la cartera económica, informó que este viernes 14, inició el cronograma para la entrega de tarjetas magnéticas al programa de Ayuda económica individual a cooperativistas.Este viernes, retiraron los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0 y 1; el 18, en 2 y 3; “y así sucesivamente hasta concluir la entrega con los DNI terminados en 8 y 9, el 21 de agosto”, aseveró.