Ibáñez presentó el cronograma de cobro del IFE 3 para CBU que no pertenecen al Banco Formosa

Además, reiteró el cronograma de pago por sucursales de la entidad bancaria, el operativo especial en el interior y para el cobro de agentes de la administración pública.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, expuso el cronograma de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia Familiar 3 para las cuentas bancarias únicas que no pertenezcan al Banco de Formosa.“Si tienen un CBU que no es del Banco de Formosa y cobraron el IFE 1 y 2, es decir, antes del cobro del IFE 1, se debe haber inscripto este comprovinciano en alguna de las redes de cajeros que son de bancos privados o Banco Nación, por ejemplo, Banelco, que no es la red del banco provincia y quiere saber cuándo le van a depositar”, contextualizó el funcionario.Y agregó: “El cronograma por terminación de DNI, inició el 25 y 26 de agosto, con el número 0; y continúa sucesivamente hasta el 21 de septiembre”.En otro orden, Ibáñez respondió consultas de usuarios de las redes sociales. Uno de ellos, apuntaba a saber cuándo se podrá consultar si una persona es beneficiaria del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción 5.En ese sentido, indicó que los empleadores tienen tiempo de inscribirse hasta el 3 de septiembre, luego de esa fecha se podrá consultar en la web de ANSES, servicioscorp.anses.gob.ar/ATPConsulta/, y con el CUIL del trabajador podrá averiguar qué día le depositarán en la cuenta sueldo el beneficio.Otra duda fue cuándo se deben hacer los ajustes en los contratos de alquileres; por lo que el ministro aclaró que los ajustes en los contratos que se firmen a partir de la vigencia de la ley 27551, son anuales. Lo que se publica todos los días y en forma mensual es el índice de los contratos de locación, que lo publica el Banco Central República Argentina.“Vamos a dar un ejemplo concreto: si firmas hoy 30 de agosto un contrato, ¿cuándo se ajusta ese contrato? El 30 de agosto de 2021 ¿Cómo? Podes consultar en la web del BCRA ingresando la página de inicio del contrato y la de finalización y ahí te van a dar los índices que se crearon a este efecto, que conjuga dos variables, una es el índice de precio del consumidor y el otro es un índice salarial, esos dos, son los que dan la totalidad de este índice para los alquileres que lo elabora el BCRA”, explicó.Por otro lado, consultado por el funcionamiento de los precios cuidados para la construcción, el titular de la cartera económica, señaló que “todavía no está vigente”, pero que fue anunciado días atrás por la Secretaria de Comercio Interior, a través de un medio televisivo.“Incluirá alrededor de cien productos de diferentes materiales de construcción. El beneficio no será solo para las personas que accedieron al PROCREAR, sino para cualquier usuario que quiera hacer obras en su casa”, especificó.Además, el ministro Ibáñez presentó el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia 3, por sucursales del Banco de Formosa.Este lunes 31 de agosto, cobrarán los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 4 con inicial del apellido de la M a la Z; el martes 1 de septiembre, será el turno de los documentos terminados en 5, con inicial de la A a la Z; y el miércoles 2, ocurrirá lo mismo, pero con los que tengan apellidos que inician con la M a la Z.Respecto al operativo especial de pago en el interior, en el corredor sur, este lunes se abonará a los beneficiarios de Mayor Villafañe; y el martes 1, a los de Villa Dos Trece. De ese modo finalizará el pago en las diez localidades de ese sector de la provincia.También, el responsable de economía, recordó que el lunes 31 de agosto, se acreditará el beneficio del programa de ayuda económica para cooperativistas cuyos DNI finalicen del 5 al 9.Podrán cobrar por cualquier cajero automático con la tarjeta magnética que retiraron previamente.Por último, Ibáñez reiteró que este domingo 30 de agosto, cobraron los agentes estatales pasivos cuyos DNI terminan en 4, 5 y 6; y el lunes 31, concluye el cronograma con los documentos finalizados en 7, 8 y 9.De este modo, el martes 1 de septiembre inicia el cobro de los agentes activos de la administración pública con los DNI del 0 al 3; y finalizará el jueves 3 del mismo mes.“Recordemos que los salarios van con el 5% del aumento otorgado por el gobernador más el retroactivo del 5% del mes pasado, lo mismo el incremento de las asignaciones familiares en un 50%, también en retroactivo al mes anterior”, concluyó.