“Hubo muchas denuncias por violencias intrafamiliares en este tiempo”, aseguró la Dra. Taboada

DRA. VIVIANA TABOADA - FOTO ARCHIVO





La jueza y presidenta de la Cámara Primera en lo Criminal del Poder Judicial de Formosa, Dra. Viviana Taboada, aseguró que en los “los primeros dos meses de cuarentena ingresaron unos 170 legajos por violencia intrafamiliar”, por esto decidió resolver por estar a cargo de los tres tribunales durante la feria judicial extraordinaria “de quienes estaban bajo una medida de protección, que se les prorrogue la medida para que no tengan que estar saliendo de sus hogares”.Taboada quien también preside el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, y representante en la Federación Argentina de la Magistratura, además de ser miembro de la mesa ejecutiva de esa Federación, contó que “en lo que va del inicio de la cuarentena, fue un trabajo arduo el de la justicia”.En ese sentido detallo con respecto a las estadísticas, “que se está trabajando con la carga laboral que tenemos y en breve saldrán las estadísticas” y agrego que “hubo mucho ingreso de expedientes que en muchos estuvieron estancados, ya sean para apelación o para juicio en mi cámara criminal”.“En la feria extraordinaria nos abocamos a causas urgentes, específicamente en lo que tenga que ver con violencia, excarcelaciones, pedidos de prisiones domiciliarias y traslados” sostuvo Taboada.Remarco en esa línea que tuvo muchos pedidos de prisiones domiciliarias por la situación de la pandemia, por el miedo al contagio, “yo plante bandera en ese sentido, y dije que no correspondía la prisión domiciliaria, porque el riesgo no existía, y si hubiera contagio muchos privados de la libertad iban a estar mejor cuidados allí que en sus domicilios, ya que tenían prohibidas las visitas y el régimen de salidas, por ende el peligro de contagio no existía”.Seguidamente indico que en “los primeros dos meses de cuarentena ingresaron unos 170 legajos por violencia intrafamiliar, por lo que decidí resolver por estar a cargo de los tres tribunales durante la feria judicial extraordinaria que quienes estaban bajo una medida de protección, que se les prorrogue la medida para que no tengan que estar saliendo de sus hogares”.En ese sentido “trabajamos de manera coordinada con el Ministro Aníbal Gómez y la Secretaria de la Mujer Angélica García, donde coordinamos que se dispongan dónde alojar a personas en situación de riesgo, como también si hay un presunto agresor se lo excluye del hogar y no tiene donde ir”.Por otra parte y con respecto a denuncias e hombres violentados afirmó que “hay pocas denuncias, pero existen situaciones”.Por esto dijo que “hay estigmatizaciones de género o de roles, siempre se pensó que el hombre no puede sensibilizarse, hay que sacar esos pensamientos tantos individuales como social”En ese contexto consideró que “la justicia en cuestiones de género, viene bien, estamos aprendiendo y estamos desaprendiendo montones de cosas”.“Hay que desaprender cuestiones históricas que estaban normalizadas tanto en nosotros como en la sociedad, esto implica que permanentemente nos estemos capacitando para mejorar nuestro trabajo en la justicia”.Reconoció Taboada que “en años anteriores las decisiones judiciales también estaban influenciadas por como estábamos criados, habían estigmatizaciones de género, roles para las mujeres que estaban normalizadas, por ejemplo se le cuestionaba a una mujer violada porque no se defendió con uñas y dientes, son conductas aprendidas que nos impusieron a todos”.Para finalizar y a modo de reflexión dijo que “estamos viviendo un tiempo extraordinario, estamos viviendo un tiempo para mejorar, de aprender de desaprender cosas que no las hacíamos bien, y en mi caso particular es de cómo llegar mejor a mi trabajo en la justicia”.