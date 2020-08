Hryniewicz instó a comerciantes y clientes respetar la pandemia y protocolos sanitarios vigentes

El presidente de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa CAPYMEF, Fabián Hryniewicz, agradeció al Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 la decisión de aprobar la extensión del horario de atención comercial desde este jueves 13 al sábado 15 de agosto, por el Día de las Infancias.En este sentido, Hryniewicz indicó que no pide una extensión “permanente” del horario de atención dado que el compromiso tanto de la ciudadanía, como de algunos comerciantes, no está a la altura de las circunstancias ante el contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus; “observamos que hay un relajamiento social en cuanto a las medidas preventivas y mientras eso dure va ser difícil que nos autoricen una hora más, muchos no respetan el distanciamiento social y algunos colegas permiten el ingreso de una mayor cantidad de personas”.En este marco, manifestó contundente que “en cuanto se tome conciencia de que la mejor medida de prevención la podemos aplicar nosotros primero como consumidores y segundo como propietarios de comercios, vamos a poder seguir avanzando en este pedido. Otros sí cumplen estrictamente, así debe ser”.El empresario recalcó que se debe recuperar el “respeto por la pandemia”, ya que de no lograrlo, desde ése sector no se podrá avanzar en un pedido de extensión permanente en el horario de atención al público, “debemos ser respetuosos y cumplidores de los protocolos sanitarios vigentes, no es lo mismo estar a 20 cm que estar a más de 1 metro de otra persona, a 20 cm nos podemos contagiar. Debemos hacer caso a los protocolos vigentes realizados por profesionales para cuidarnos la salud”.Hasta el sábado, una hora másHryniewicz subrayó que la decisión del Consejo Covid fue “más que bienvenida, ya que permite a aquellas personas, que por cuestiones laborales no podían llegar con el horario, tener una hora más para realizar las compras y agasajar a sus hijos, como también permite aprovechar a los comerciantes una hora más de ventas ante un circulante importante”.Para finalizar, recordó a los propietarios de comercios que el horario habilitado es de 8 a 20 horas (hasta este sábado 15, hasta las 21 horas), por lo que tienen la opción de “abrir de corrido”, si así lo desean.