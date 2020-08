Gutiérrez: “La prioridad del gobernador siempre fue la salud de los formoseños”

El director del Hospital Interdistrital Evita, Dr. Samuel Gutiérrez, lamentó que otras provincias del país no hayan contado con la correcta previsión para afrontar a la pandemia de coronavirus; a la vez que resaltó las acciones acertadas impulsadas por el gobernador Gildo Insfrán, que sitúan de buena manera a Formosa en un contexto sanitario complejo.“La prioridad del gobernador siempre fue la salud de los formoseños y para eso equipó todos los hospitales de todo lo necesario y también con tecnología –como la que cuenta el Interdistrital Evita- para poder articularse con los distintos hospitales dentro y fuera de la provincia. Este resultado es un logro colectivo, es de todos y sobre todo del plan de Gobierno, planificado hace mucho tiempo, es un orgullo y un logro de toda la red sanitaria que fue planificada”, comenzó el médico.En este sentido, resaltó que es un logro conjunto, que comprende desde el primer eslabón, comenzando con la atención sanitaria en la UPAC (Unidad de pronta atención a la Emergencia COVID19), en inmediaciones del Hospital de Alta Complejidad, y de todos los hospitales que cumplen un rol fundamental.“Todos estuvieron a la altura y cumplieron con su rol en esta etapa en donde atendimos a 81 pacientes, con toda la disponibilidad de recursos humanos y equipamientos, y eso fue gracias a medidas pensadas y tomadas a tiempo por el Gobierno provincial, porque eso permitió que se articule perfectamente y que podamos dar las respuestas que están a la vista”, resaltó Gutiérrez.El médico hizo hincapié en que ellos cumplen con sus tareas, pero la colaboración de la comunidad es fundamental en esta lucha contra la enfermedad que se ha cobrado miles de vidas en todo el mundo, “tenemos que sentirnos muy orgullosos de las medidas acertadas que tenemos acá, pero debemos recordar que esto continúa y no sabemos cuándo llegará a pasar. No debemos bajar los brazos ahora, no hay ningún medicamento que pueda actuar sobre el virus, nos queda la esperanza de la vacuna y de realizar los tratamientos con plasma”.También señaló que “el sistema de salud se ha fortalecido y hay que destacar que es gracias al plan sanitario que estableció el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, que cumple un papel fundamental, que se reúnen todos los días, sin domingos ni feriados para pensar e implementar las medidas que hoy posicionan a Formosa en el lugar que está”.En este marco, lamentó la situación que atraviesan otras provincias argentinas, en la que algunas sobrepasaron su sistema sanitario, “si nos comparamos con otras provincias, lo sentimos mucho, porque si uno realmente toma las medidas necesarias y equipa al personal sanitario para afrontar este tipo de situación, se podría haber evitado situaciones que pasan hoy”.“Sabemos que si uno no cuenta con un equipo de protección personal es una catástrofe, por eso nosotros destacamos y agradecemos las medidas tomadas oportunamente por nuestro Gobierno, que permitió que nuestra red sanitaria funcione de manera excelente”, agregó.Sobre el final, informó que para atender la contingencia se encuentran preparadas 164 camas, 40 de Terapia Intensiva, más un plantel de 200 personas entre enfermeros, técnicos, auxiliares y médicos de los hospitales Central, la Madre y el Niño y Alta Complejidad.