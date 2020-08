Grupo (CEG) - comunidad de comerciantes minoristas

Comprando en Grupo (CEG), una empresa cordobesa ciento por ciento digital que actúa como pool de compras para importar productos que NO se fabrican en Argentina y a fabricas nacionales (cooperativismo digital).Es la comunidad de comerciantes minoristas más grande de LATAM que presenta un modelo de compra y venta innovador.Con la idea de expansión, Daniel Salomón, quiso replicar el modelo de negocios y abrió una sede en México.CEG cuenta con 130 empleados directos, más de 4500 socios que dan trabajo a 45 mil personas.El año pasado llevó adelante un volúmen de compra de 20 millones de dólares y estima duplicarlo durante el 2020.En 2019 fue premiada como una de las 20 mejores empresas para trabajar con menos de 200 empleados por Great Place To Work.Desde que comenzó el confinamiento, contrató a más de 30 personas, adelantó una semana el pago aguinaldos, envió sillas a cada hogar de su equipo de trabajo, decidió abonar el servicio de internet de 300 megas a toda la planta para mejorar la conexión con fines laborales y puedan distenderse y acceder a los servicios que fomentan el ocio (tambien la TV por cable), les provee obra social y guarderías para los y las empleadas que lo requieran, entre otras cosas.En este momento están buscando incorporar 60 personas a la empresa y tienen planeado llegar a 300 colaboradores a fin de este año.En la plataforma web de CEG el comerciante minorista se asocia SIN CARGO. El requisito fundamental es ser empresa familiar con local a la calle.Formar parte del grupo ayuda a las PyMEs a ser más rentables, federales, adquiriendo mercadería del exterior, a precios competitivos, directo de fábrica y sin intermediarios.Los integrantes acceden a productos de electricidad e iluminación, artículos para el hogar, bazar, camping y pesca, sanitario y grifería como también maquinarias y herramientas, que no se fabrican en el país para generar una competencia leal.La intención de CEG es democratizar y federalizar la competitividad de las PyMES y ayudarlas en su transformación digital, utilizando la tecnología para que las oportunidades de crecimiento lleguen a todos los comercios minoristas del país, que son los principales generadores de empleo.Daniel Salomón, presidente de comprandoengrupo.net, es un empresario cordobés de 38 años, con toda una vida en el sector PyME. Es Contador Publico de la UNC y cuenta con un MBA del IAE Business School y la Universidad de Virginia USA.En 2012 reunió a profesionales de las empresas tecnológicas y de importaciones para crear la plataforma. Eran los primeros pasos para federalizar el comercio minorista en argentina, pero requería de un desafío primario: Ponerse de acuerdo en comprar algo.Así fue como Salomón, reunió a un grupo de empresarios que apostaron a sus pares sabiendo que de ese modo accedían a mejores precios y conformaron un sistema que hoy les permite ser competitivos en su sector, poniendo a su disposicion un modelo de compra, que los instala al nivel de cualquier gran corporación multinacional de la Argentina.