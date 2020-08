San Martin, La Masonería y Formosa

Francisco de Miranda, el venezolano "Precursor de la Independencia Americana", como le gustaba autodenominarse, fue Gran Maestre de la "Logia Americana" en la que se iniciaron Simón Bolívar y José de San Martín, al igual que Zapiola y Alvear de la Argentina; O'Higgins y Carrera, de Chile; Montufar y Rocafuerte, de Ecuador; Valle, de Guatemala; Nariño, de Colombia.San Martín, Alvear y sus compañeros de viaje en la "George Canning" crearon en Buenos Aires la logia “Lautaro”.Poco se sabe de dicha logia, cuyo funcionamiento quedó oculto por juramentos que obligaron, por lo menos, al honor de sus componentes. Salvo aquello filtrado en alguna correspondencia imprudente de Rodríguez Peña y las listas de una parte de sus integrantes.La Respuesta definitiva sobre la condición de masón del padre de la Patria la dio el estudioso del tema Emilio Corbiére quien investigó que San Martin “fue iniciado en la “Logia Integridad” de Cádiz, afiliándose a la “Logia Caballeros Racionales” No. 3 de dicha ciudad. Allí recibió el tercer grado de la masonería simbólica, o sea el de Maestro Masón, el 6 de mayo de 1808. Participó después, junto con Alvear, de la fundación de la “Logia Caballeros Racionales” No. 7 de Londres (…) Cuando el Libertador fue designado general en jefe del Ejército de los Andes por decreto del 1º. de agosto de 1816, casi simultáneamente fundaba la “Logia Ejército de los Andes”y asumía el cargo de Venerable Maestro”.Dijo el historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna: "El General San Martín trajo en 1812 a la revolución americana los dos elementos más poderosos que desarrolló su genio y con los cuales al fin la hizo triunfar, a saber: las sociedades secretas y la estrategia. Las primeras fueron el gran resorte político del Libertador".Corría el año 1934, cuando un grupo de Masones, provenientes de Asunción, Posadas, Concordia, Exaltación de la Cruz, y de aquellos que habían llegado con el ferrocarril, principalmente desde San Cristóbal y Santa Fe, guiados por la experiencia Nicasio Fernández, el más antiguo dentro de la Orden, y luego de haber realizado y presentado todas las documentaciones pertinentes, se levantan las Columnas de la Respetable Logia Simbólica Primera Luz del Territorio Numero 376 de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, con carta constitutiva fechada el 15 de Septiembre del mencionado año.A poco de desandar sus trabajos, se fueron incorporando aquellos inmigrantes que desde algún tiempo ya se habían afincado en nuestra Formosa, llegando a ser aproximadamente 15 miembros a finales de 1935.La Logia realizó sus trabajos, por al menos un año, en el domicilio de su presidente, sito en calle Saavedra entre Rivadavia y Moreno; en una dependencia situada al fondo de la mismo. Posteriormente, y hasta donde se puede revelar , cuando la Logia cambio de Presidente, también cambio la sede, esta vez, por calle Belgrano, entre Pringles y Saavedra.Con los datos existentes, existen hoy registros de que la Logia estuvo en actividad hasta el año 1940. Después de 77 años, más precisamente el 17 de Agosto de 2017, un grupo de Masones, provenientes en su mayoría de la Logia Nuevo Sol de América Numero 456 de Formosa, re fundaron la Logia Primera Luz del Territorio, dándole vida nuevamente a aquella pionera, que lleva en su nombre simbólico el fin mismo de su más anhelada tarea.Actualmente esta Logia se encuentra con toda la fuerza y vigor, trabajando en la pasividad de su templo, reconstruyendo la historia de su pasado, y en búsqueda, como sus Logias hermanas, desde hace más de trescientos años, de la Libertad, Igualdad y Fraternidad.-La Masonería Argentina ha tenido como miembros de la Orden, por solo mencionar algunos; al Ilustre Iniciado José de San Martin, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, Juan José Paso, Justo José de Urquiza, Domingo Faustino Sarmiento, etc. Y relacionados al Territorio Naacional, Lucio V. Mansilla, Pantaleón Gómez, Ignacio Hamilton Fotheringham. y mención especial merece quien fuera el fundador de la ciudad, Jorge Luis Fontana, el cual ingresa a la Masonería en la Logia Docente N. 11 de Buenos Aires, continuando sus trabajos en la Patagonia, y de activa participación en la Logia San Juan de la Frontera N. 33 de San Juan.