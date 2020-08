Gildo Insfrán dejó inaugurado el canal que lleva agua dulce al reservorio de Pirané

El primer mandatario provincial dejó habilitado el canal de esa localidad a través de videoconferencia por la situación del COVID-19 y dijo que no se cansará de repetir el contexto en el que se habilitó esta obra.El gobernador de la provincia de Formosa, dr Gildo Insfrán dejó inaugurado este sábado el canal que lleva agua dulce al reservorio de Pirané, obra que cobra vital importancia en el marco de una sequía importante en toda la región.Comienza a 680 km con las obras que el gobierno provincial hace todos los años en el rio Pilcomayo, para que sus aguas lleguen a la obra hidrovial de la Ruta 28.El primer mandatario presidió la ceremonia desde su despacho en Casa de Gobierno y mediante video conferencia, tal como lo hiciera la semana pasada en Palo Santo.Participaron desde la localidad de Pirané el vicegobernador Eber Solís; el intendente municipal Mario Norberto Diakovsky; la diputada provincial Irma Zaragoza, el administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Fernando De Vido; el coordinador de la Unidad General de Coordinación de Programas, Aldo Ingolotti.Además, el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), Julio César Vargas Yegros y el Coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA) Ingeniero Horacio Rodolfo Zambón.También estuvieron presentes el intendente de Palo Santo, Raúl D´Zakich , la presidenta del Concejo Deliberante de Pirané, Jésica Palacios, y productores de la zona.Todas las autoridades en Pirané respetaron el distanciamiento social y el uso obligatorio del barbijo, medidas sanitarias de prevención contra la pandemia mundial del COVID-19.En primer término, al dirigir su discurso, el intendente Diakovsky, expresó el enorme agradecimiento del pueblo de Pirané al gobernador Insfrán por concretar una obra necesaria que nace en el extremo oeste de la provincia de Formosa y que redundará en beneficio de la población de su localidad.Desde Casa de Gobierno, Insfrán tomó la palabra y consideró que se trataba de un “Sábado de Gloria” porque la obra tiene “la bendición del Señor”.El mandatario dijo que no se cansará de repetir el contexto en el que se produce esta obra de trascendencia para Pirané: con una sequía de más de ocho meses no sólo para Formosa, sino para toda la región.“Quiero insistir en esto, todos hablamos de la obra hidrovial de la ruta 28, pero sin agua no tiene sentido. Y para que las aguas lleguen a ese lugar, hay que hacer mucho trabajo más al oeste. Sabemos que es un rio internacional el Pilcomayo, por lo tanto se debe llegar en acuerdo con Paraguay para hacer las obras, y esto es así hace mucho tiempo” recordó.Trajo a colación que hace años cuando no ingresaba agua al territorio provincial, surgió la idea de construir dos canales repartidores, uno del lado paraguayo y otro del lado argentino. En Paraguay, lo llamaron Ingeniero Mayer, y en el lado argentino se llama Canal Farías, en honor “al hermano aborigen que nos indicó por donde tenía que hacerse el canal. Esto demuestra que lo laborioso que es tener el agua hoy en Pirané” graficó.Dijo que después de cada crecida de este caudaloso río Pilcomayo hay que hacer las correderas, resguardar los pueblos ubicados en los departamentos Ramón Lista y parte del Bermejo, para posibilitar la llegada del agua hasta la ruta provincial 28 y desde allí “traer desde el norte hacia el sur hasta la parte repartidora, hacer un canal artificial, reactivar el Monte Lindo, hasta llegar a Pirané”.Allí mencionó a todas las localidades que se proveen de agua, incluyendo ahora a Palo Santo y también Pirané.“Pero parecería que es algo imposible. Pero cuando la fe, la esperanza y por sobre todo el amor a un pueblo, nada es imposible. Hoy estamos por dar un reservorio a la ciudad de Pirané de más de 38 hectáreas, lo que significa que tendrá agua por lo menos casi un año” subrayó Insfrán.Pirané sin problemas de aguaAquí el gobernador trajo a colación algunos comentarios que escuchó con tristeza sobre los pesimistas de siempre que desconfiaban de la obra, pero señaló: “Pirané a partir de ahora no va a tener problemas de agua potable y también quiero recordar que en el gobierno de Cristina (Fernández), desde Pirané por videoconferencia con ella inauguramos la nueva planta potabilizadora de esa localidad. Así que tenemos agua cruda, una planta nueva y agua saludable para nuestro pueblo”.Al dirigirse al intendente, le prometió que trabajarán por más demandas de la ciudad, pero no quiso anticiparlas, al señalar que “no soy de esos”.“Te recuerdo Mario (Diakosky) que cuando inauguramos la obra del polideportivo, las refacciones de la cooperativa, ese obsequio que me diste, esa llave con una simbología y me dijiste que serviría para abrir puertas, y evidentemente eso está siendo así” señaló.Antes de finalizar su alocución, Insfrán tuvo palabras de agradecimiento para los trabajadores que hicieron posible la obra al señalar que no estaban presentes en el acto, pero seguramente lo estaban siguiendo por televisión. “Están en nuestros corazones y reconocimiento” señaló.Finalizado el discurso, el vicegobernador Solís y el intendente tuvieron a su cargo la puesta en funcionamiento del sistema de bombeo para dotar de agua al reservorio.