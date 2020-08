La Policía de Formosa duplicó sus tareas preventivas con resultados satisfactorios durante el mes de julio 2020.

En un mini balance que realizó la policía durante el mes de julio del presente año se destacaron las diversas tareas preventivas que marcaron mayor presencia en las calles. Acentuándose los controles en el ingreso a la provincia y en las diferentes calles y avenidas.Conforme las políticas públicas de salud y seguridad diseñadas y desarrolladas por el superior gobierno de la provincia de Formosa con motivo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio con motivo de la pandemia del coronavirus, el objetivo primordial de la Policía es garantizar la seguridad ciudadana, invirtió sus mayores esfuerzos en la planificación de tareas para optimizar sus recursos humanos y logísticos para lograr la eficacia en las acciones.En ese sentido viene desarrollando un arduo trabajo de fortalecimiento y estrategias en materia de prevención e investigación de distintas modalidades delictivas en la geografía provincial, desalentando la práctica del abigeato en sus diferentes formas y ganando eficiencia en los dispositivos de seguridad urbana, rural, vial, principalmente en lo que respecta a los diversos controles que se viene desarrollando en todos los ingresos a la provincia, como así en calles, avenidas, rutas nacionales, provinciales de todo el territorio.Todo ello no sería posible sin la participación del Estado y la comunidad en su conjunto, quienes son fundamentales protagonistas y colaboran para fijar objetivos claros hacia los cuales se avanza en forma sostenida.Solo en el mes de julio del corriente año se realizaron un total de 558 Acciones Preventivas en los que se incluye, 62 alcohotes positivo, 200 locales clausurados.Sumándose a ello se realizaron un total de 51.400 actas de notificación de DNU por: falta de permiso de circulación, patente no habilitada para circular, personas sin el uso obligatorio de barbijos, más de 40 fiestas privadas, entre otros.Se controlaron 196.586 vehículos, ingresaron 17.507 camiones de cargas a la provincia, se secuestraron 2.169 vehículos terrestres y 11 fluviales.Se intervino en la realización de más de 50 eventos deportivos no autorizados, donde jóvenes jugaban, en su mayoría al futbol y en menor proporción, al vóley, en diferentes canchas y espacios verdes, secuestrando pelotas, redes inclusive hasta arcos.La Dirección General de Informática se encuentra a cargo de la línea de emergencia gratuita 911 “Emergencias de la Comunidad Organizada (ECO)”. Es un sistema telefónico e informático que presta un valioso servicio a la comunidad. Cuenta con operadoras de atención telefónica, encargadas por intermedio de cinco líneas rotativas gratuitas y disponibles las 24 horas del día, de la distribución de móviles policiales requeridos ante cada situación denunciada para el direccionamiento respetivo.Durante el mes de julio, solo en llamadas de emergencias sanitarias, se han registrado un total de 2.219, tratándose de las llamadas de vecinos alertando acerca de la presencia de camiones, o de personas foráneas, gente jugando al futbol, venta de bebidas, reunión de personas, entre otras cosas.A raíz de las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 todos los controles se han reforzado a fin de evitar la reunión de personas, viajes a otras localidades, fiestas privadas, patrullajes en barrios de la ciudad y del interior provincial, entre otras cosas.Se resalta la colaboración, responsabilidad y toma de conciencia de la ciudadanía en esta época especial por el cual se está atravesando, instándolos a mejorar cada día más en esos aspectos para seguir manteniendo el estatus de la provincia.