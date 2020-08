Formosa, la única provincia del país que adelantó el cronograma de pago del IFE 3

El titular de la ANSeS Formosa aseguró que “gracias a la gestión y el compromiso del gobernador Gildo Insfrán”, se logró anticipar la fecha, permitiendo que los beneficiarios ya puedan contar con la ayuda de los $10.000El titular de la UDAI Formosa de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Ricardo Oviedo, informó que en el segundo día de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 3, tanto en la ciudad de Formosa como en el interior mediante el Operativo Especial de Pago, se desarrolló con total normalidad el cronograma previsto.Además, se refirió a la denuncias por estafas especialmente de aquellos beneficiarios del IFE y valoró el aumento del 7.5 por ciento dispuesto por el presidente Alberto Fernández para las jubilaciones nacionales y programas sociales.En primer término, el titular de la ANSeS Formosa detalló que en la jornada de este miércoles 19, en la ciudad capital percibieron el tercer tramo del Ingreso Familiar de Emergencia en las sucursales del Banco Formosa de acuerdo al cronograma aquellas personas cuyo DNI terminen en O y con apellidos de la M a la Z, en el horario de 7 a 14 horas. Mientras que en el interior, a través de la modalidad de Banco Móvil, los cajeros presenciales estuvieron en El Espinillo (corredor Este) y Laguna Yema (corredor Oeste).Hizo notar que el operativo especial de pago desarrollado por el Gobierno de la provincia conjuntamente con el Banco de Formosa “es único a nivel país”, ya que todas aquellas personas que no pertenecen al grupo de la Asignación Universal por Hijo (AUH), recién comenzarían a cobrar el próximo 25 de agosto, extendiéndose el cronograma hasta el 24 de septiembre, según lo anunciado oficialmente por la ANSES nacional.Sin embargo, en la provincia de Formosa se adelantó el pago, “gracias a la gestión política y el compromiso permanente del gobernador Gildo Insfrán” para poder resolver esta situación y así, prácticamente, casi 10 días antes iniciar el operativo del IFE 3, “lo que permite que muchos beneficiarios hoy ya cuenten con la ayuda de los “$10.000”, resaltó.En esa misma línea, ahondó en otro aspecto importante: la infraestructura con la que cuenta Formosa, al indicar que “la red de fibra óptica a lo largo y ancho del territorio formoseño permite tener conectividad en las distintas localidades del interior” y a su vez, distinguió el trabajo de REFSA Comunicaciones “al permitir que se pueda realizar el pago sin ningún inconveniente”.Por otro lado, volvió a marcar que el IFE 3 se abona a la misma población que percibió el IFE 1 y 2 , aclarando que hasta el momento “no hay más inscripciones ni posibilidades de acceder a un nuevo IFE”.En ese contexto, informó que oficialmente “no sabemos cómo va a continuar el Ingreso de Emergencia, dependerá de la situación sanitaria del país con relación a la pandemia de coronavirus” y consideró que “en función de eso el Gobierno nacional tomará las decisiones para seguir acompañando a la gente en este momento tan difícil”.Por otro lado, al ser consultado sobre denuncias por estafas a las personas que perciben el Ingreso Familiar de Emergencia, Oviedo precisó : “La ANSeS a nivel nacional a través del sector de investigaciones desde el punto de vista informático está analizando denuncias para detectar anomalías o irregularidades, que se hayan podido realizar a quienes son beneficiarios del IFE”.Se trata a nivel nacional de más de 460 reclamos y denuncias vinculadas a posibles estafas; no obstante, en Formosa, “hemos registrado dos denuncias que se han gestionado y están siendo investigadas”, confirmó.Ante esta situación, pidió a la gente “tener presente que ninguno de los trabajadores y trabajadoras del organismo nacional tiene o puede solicitar información referente a claves como la CBU o datos bancarios del beneficiario”.“Así como tampoco ningún personal se comunica con el beneficiario, sino únicamente en aquellas situaciones referidas a un trámite que se haya gestionado en la ANSES, respecto a una resolución sobre algún beneficio en particular”, advirtió el funcionario, tratándose de casos puntuales en la que puede haber una comunicación telefónica.Sobre la situación en las redes sociales, indicó que “ANSeS no cuenta con gestores autorizados ni en Facebook ni Twitter, ninguna plataforma social, así que las personas deben ser precavidas y no dar ningún información referente a la clave de seguridad social”.Otro tema que abordó el ingeniero Ricardo Oviedo fue sobre el anuncio del aumento del 7.5 por ciento a partir de septiembre de las jubilaciones nacionales, dispuesto por el presidente Alberto Fernández. Lo que configura un aumento general de las jubilaciones en lo que va del año del 28.9 %.“Esto permite una recuperación efectiva del salario de lo que tiene que ver con las jubilaciones mínimas y las pensiones”, puso de relieve el funcionario nacional, agregando que la actualización también impactará en los programas sociales como la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Discapacidad y Becas Progresar. “El aumento del 7.5 por ciento va a permitir un aumento en los beneficios de cada uno de estos sectores”, culminó.