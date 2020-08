Bromatología Municipal prosigue con los controles de salubridad e higiene en toda la ciudad

La Dirección de Bromatología del municipio capitalino continúa llevando adelante los operativos de control en locales comerciales ubicados en diferentes sectores de la ciudad, tendientes a constatar la correcta higiene, salubridad de alimentos y bebidas y el cumplimiento del protocolo establecido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19.Al respecto, el titular de Bromatología, Dr. Jorge Tarantini, precisó que en los últimos días se clausuraron 45 comercios, todos con faltas constatadas por el personal policial, y se intervinieron 5 fiestas privadas.Al mismo tiempo, el funcionario indicó que “tanto en la zona del Paseo de Compras del microcentro como en la extensión de la Av. Cánepa, en la Jurisdicción Cinco, se realizaron inspecciones en 112 comercios, comunicando los horarios de atención y labrando algunas actas por diferentes motivos, entre ellos el incumplimiento del protocolo establecido”.“Los comercios que van mejorando su situación son aquellos que reciben la visita de los inspectores de Bromatología de manera permanente y hay que destacar que cuando no se detectan mercaderías no aptas para el consumo se constatan otras deficiencias, como fallas en la infraestructura de los locales, falta de higiene y la manera en la que se realiza la manipulación de alimentos, entre otras cosas, difiriendo todo esto en cada rubro habilitado”, explicó Tarantini.Por último, despejó algunas dudas generadas con respecto a la modalidad para el retiro de alimentos, señalando que “hay confusión por parte de algunos comerciantes, sobre todo del rubro gastronómico, en algunos aspectos del protocolo. Hay que aclarar que este sector está habilitado para el modo take away o para el retiro de alimentos hasta las 20 horas; después de ese horario, y hasta las 0 horas, sólo pueden retirar los alimentos las personas que prestan servicios de primera necesidad y estén autorizadas a circular, o también se puede realizar la entrega de comida utilizando la modalidad delivery”.