Está en vigencia un nuevo sistema de control visual del transporte de carga

Desde este jueves, está en vigencia un nuevo sistema de control visual del transporte de cargas de alimentos perecederos y no perecederos, que garantiza controles de manera íntegramente digital y en tiempo real, con el fin de afianzar el cumplimiento de las hojas de ruta y de los protocolos vigentes en la Provincia.Además, se busca que la ciudadanía pueda identificar el origen del transporte de cargas, por lo que entra en vigencia un sistema de control visual mediante señalética de distintos colores ubicadas en los parabrisas de los camiones.Las calcomanías son de color verde (transporte internacional que no para en nuestro territorio); azul (transporte que no ha salido de la provincia); y rojo (transporte que ingresa desde otra provincia), así lo explicó el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, durante la conferencia de prensa de este jueves del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.El titular de la cartera de Gobierno precisó que "la nueva etapa en el control dinámico del transporte de cargas es posible a partir del desarrollo tecnológico llevado a cabo por los técnicos formoseños, sumado a la conectividad que posibilita la Autopista Digital y permite que los controles de circulación de camiones que realiza la Policía se efectúen de manera digital y en tiempo real"."Estas medidas profundizarán el alcance y monitoreo provincial automatizado del transporte de cargas, facilitando la participación comunitaria en el control social y afianzando el cumplimiento de las medidas y protocolos vigentes", recalcó el funcionario provincial.Explicó que en toda la Provincia hay puntos de control para todos los camiones que ingresan a la provincia; como así puestos considerados de cargas de ingreso-egreso del transporte, activos las 24 horas; y otros puntos de verificación en ruta con personal más teléfono móvil.A modo de ejemplo, señaló que los puntos de control de cargas, en color rojo en el mapa de monitoreo del territorio provincial, son lugares considerados de ingresos y son fundamentalmente los ubicados en los tres puentes sobre el río Bermejo, en Barilari en el Oeste y en Cañada Rica, también en el oeste, cerca de El Chorro.También están los ingresos por la ciudad de Clorinda, propio del transporte internacional, donde hay puestos de control, además de los ubicados en la zona de El Alba El Silencio y también Pozo Yacaré, en el Oeste.Los puntos azules son los puestos de verificación en ruta y los puntos verdes, de verificación permanente que se incorpora con tecnología al sistema y los teléfonos que se adquirieron hace poco tiempo atrás.Con esta nueva metodología de control, quedan totalmente en desuso los papeles, sólo basta el DNI del conductor para saber automáticamente si ese vehículo está transitando de manera adecuada y en el tiempo que debería circular y si actúa de manera irregular.El sistema automáticamente determina tales circunstancias y lanza la alerta a los distintos sectores involucrados en el control del transporte de cargas.