Equipos de salud recorren casa por casa para acentuar el seguimiento de pacientes pediátricos

Visitan a las familias para relevar el estado de salud de los niños y programar turnos para su atención en el centro de saludUn equipo del centro de salud “Luis María Codda”, del barrio Liborsi, en la zona sur de nuestra ciudad, realizó una nueva recorrida casa por casa, mediante la cual procedieron a la captación de niños que viven en el barrio 12 de Octubre y en Urbanización 12 de Octubre.Agentes sanitarios, asistentes sociales y enfermeros, llevaron adelante “la búsqueda activa de niños “menores de dos años que en las últimas semanas no asistieron a sus turnos programados, tanto para el control del niño sano, o en los casos con antecedentes de factores de riesgo, como por ejemplo bajo peso, que no acudieron a la consulta”, informaron desde la dirección del centro sanitario.“En esta época del año, las enfermedades respiratorias son las más comunes que presentan los niños, causadas mayormente por los virus que circulan en invierno”, explicaron los profesionales. “Las visitas nos permiten hacer un control más exhaustivo y, al mismo tiempo, detectar si necesitan alguna atención específica para la interconsulta en el centro de salud”, agregaron.Comentaron que “se programan los turnos” para los niños con factores de riesgo, también para los que presentan patologías agudas estacionales. Y en caso que “nuevamente no concurran”, el equipo programa una nueva visita al domicilio y se hace la “re programación del turno”.Asimismo, indicaron que las salidas a terreno con visitas por las casas, se hace de forma planificada y periódicamente, las cuales comprenden también el diálogo con las familias para difundir hábitos sanos que promuevan la buena salud y concientizar sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades.En tanto, se invita a la familia a “acercarse al centro de salud para recibir los servicios que se encuentran disponibles” los cuales se siguen prestando “a pesar de la pandemia para continuar cuidando la salud de todos, siempre bajo los protocolos establecidos y con las medidas de seguridad necesarias”.