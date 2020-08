El Senado avanzó con la ampliación de la Moratoria Impositiva

A continuación, se transcriben partes de las exposiciones de los senadores del Frente de Todos que defendieron la iniciativa en el recinto de la Cámara Alta:



José Mayans (Formosa, Presidente del bloque Frente de Todos): “La responsable de la AFIP ya explicó claramente la situación de por qué teníamos una moratoria tan amplia. La expectativa de recaudación está entre los 540.000 millones y los 600.000 millones de pesos. Esa es la idea que más o menos tiene el gobierno”.



“Ahora bien, hoy, cuando estuvimos hablando del tema del presupuesto, se explicó también la caída que hubo en la recaudación como consecuencia de la pandemia. Nosotros, el año pasado, 2019, tuvimos una recaudación aproximada de 5 billones; y un déficit, como dije anteriormente, de casi 900.000 millones de pesos”.



“No busquen excusas, que es una moratoria para alguien, para venir con este discurso político. En realidad, lo que están haciendo es tratar de tumbar al gobierno. Yo lo dije desde el principio. No están tratando de colaborar; están tratando de tumbar al gobierno. Y ven una oportunidad en la crisis”.



“Por supuesto que nosotros vamos a trabajar para que el pueblo argentino salga de esta situación. Y es claro que esta moratoria, que pretende recuperar recursos, es indispensable para nuestro programa económico”.

“Una vez que tengamos la vacuna, la Argentina va a estar en otra condición para poder desarrollar sus actividades económicas, lo que hará al crecimiento de la economía del país. Y será con un programa muy distinto: no con un programa de especulación, de usura, de robo, de corrupción, de pobreza e indigencia”.



Carlos Caserio (Córdoba, Presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda): “La moratoria ya había sido tratada en diciembre de 2019, cuando votamos la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Justamente, cuando asumimos el año pasado, esa ley se hizo para reactivar una economía que venía muy golpeada. Ahí, está la versión original de la moratoria, que contemplaba el problema económico y financiero qué arrastraba el país”.



“No voy a volver a dar todos los datos que ya todo el mundo conoce, pero en ese momento teníamos casi 41 por ciento de pobreza; 9, de indigencia; una desocupación del 10 por ciento, en aumento, y una inflación del 50 por ciento”.



“Y a todo esto y a esa moratoria que establecimos en ese momento, le sumamos el Covid-19, la pandemia mundial, la caída de la actividad económica a nivel mundial, la caída del empleo a nivel mundial, para dar algunos ejemplos”.

“Yo lo decía antes, y lo reitero, porque permanentemente se escuchan voces acusatorias con respecto a las políticas que el gobierno nacional vino desarrollando en función de la defensa de la salud de los argentinos”.



“Fíjense que un país prácticamente abierto, que ha tenido muy pocos controles, muy poco aislamiento, como la economía más grande de Occidente, Estados Unidos, tiene una caída del 32 por ciento en el segundo trimestre de este año. El coronavirus provoca el mayor retroceso, y el más rápido, desde que existen registros en Estados Unidos. Se calcula que la caída de su producto bruto interno, este año, va a ser de 9,5 por ciento. La más grande, si la miramos en el tiempo, fue en el año 1958: el 10 por ciento. O sea, hace 62 años que Estados Unidos no sufre una crisis económica como la que está sufriendo hoy”.



“Esta es la extensión de una moratoria, en la que se le da la posibilidad al Estado nacional de recaudar un

poco más y a la gente de poder pagar sus impuestos”. “Más allá de las modificaciones, esta moratoria estuvo hecha para la situación económica de un país recibido en diciembre del año pasado y, ahora, está basada en la situación económica de un país que, aparte de esa circunstancia, hoy está en pandemia”.



Oscar Parrilli (Neuquén, Presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales): “Lo que estamos haciendo no tiene que ver con defender alguna empresa sino, simplemente, con defender la verdad, con defender las cosas que ocurren y para que tengamos un poquito más de precisión, un poquito más de exigencia argumental cuando hablamos de ciertas cosas”.



“Escuchar de los tres exponentes del bloque de Cambiemos dudas o posturas en contra de esta moratoria en función, supuestamente, de la estafa de una empresa, Oil Combustibles de Cristóbal López, me da vergüenza ajena, sinceramente”.



“En primer término, porque han mentido; no han dicho la verdad. Porque, por empezar, hablan de que lo que debe Oil Combustibles son impuestos de los años 2012, 13 y 14. Lo que le voy a decir surge del juicio y ha sido información pública. La pericia oficial, que se halla en el juzgado y fue hecha por la Corte Suprema, determinó que, a diciembre de 2015, Oil Combustibles estaba al día con un plan de pagos que tenía”.



“Y, si luego, entró en falta de pago fue como consecuencia de una serie de medidas y de acciones que tomaron los directivos de la AFIP, Abad y Cuccioli, de la gestión macrista”.



“Se habla, grandilocuentemente, de 8.000 millones de pesos cuando, en realidad, eran 1.500 millones de pesos los que estaban en esa moratoria”.



“Se dice que nosotros estamos, con esta ley, perdonándole la deuda de lo que, supuestamente, ellos habían retenido. Tampoco eso es cierto. El impuesto a la transferencia de los combustibles, que es lo que dio origen a ese plan de pagos, fue modificado en el año 2018 y ahora es un impuesto directo. Antes, era un impuesto de retención y, ahora, es un impuesto directo, que está en cabeza del contribuyente, como están el IVA, ingresos brutos y muchos otros impuestos”.



“La verdad es que resulta sorprendente que el hermano del presidente de la Nación blanqueara 37 millones de dólares en el blanqueo de 2016, cuando estaba prohibido por la ley que los parientes blanquearan: 37 millones de dólares. El hermano del presidente Macri tenía plata en negro. No sé de dónde venía, si de la corrupción, de trata de personas; no sé de dónde. Pero esa es la verdad. Y, además, lo hizo transgrediendo la ley”.

El Senado aprobó, anoche, el proyecto de Ley de Ampliación de la Moratoria Impositiva Establecida en la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la Emergencia Pública. Con ella, el gobierno busca mejorar la recaudación y a la vez aliviar el panorama de los contribuyentes en el contexto actual.