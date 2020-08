Enérgico repudio de la Secretaria de la Mujer ante las expresiones de Cornejo

Ante las expresiones vertidas sobre la figura del Sr. Gobernador de la provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, por el diputado nacional por la provincia de Mendoza, Sr. Alfredo Cornejo, la Secretaria de la Mujer Angélica García manifestó su enérgico rechazo por sus conceptos hacia la más alta autoridad provincial.“ El Sr. Gobernador y el proyecto que representa, ha sido ratificado por la voluntad popular con el 74% de los votos, constituyendo la mejor garantía para el presente y futuro de todos nosotros” indicó la funcionaria.Dijo que como militante peronista, mujer, compañera, y comprometida Guardiana del Modelo Formoseño, que ha sido planificado con perspectiva de género por el gobernador de la provincia y presidente del Partido Justicialista de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, “repudio las expresiones falaces e irresponsablemente peligrosas, del Sr. Alfredo Cornejo denostando a nuestra provincia, al Sr. Gobernador y al pueblo formoseño, que se potencian aún más, en boca de quien las invoca, siendo presidente de un partido centenario, como lo es la Unión Cívica Radical y en la actualidad Diputado Nacional”.Señaló García que “No se puede ocultar la realidad de una Formosa transformada por la gran cantidad de obras, logradas con mucho esfuerzo, en torno a la figura convocante y ejecutiva de nuestro gran conductor, gracias a la unidad, organización y solidaridad”.“Por todo ello, no nos callamos ante tanto odio demostrado en las expresiones del Sr. Cornejo; que pena me da ver su debilidad ante tanta fortaleza que tiene nuestro Gobernador y que no necesita nombrar a nadie para que se hable de él” enfatizó.Al referirse a Cornejo le señaló que “quedará en la historia por irrespetuoso y soberbio, y nuestro Gobernador Dr. Gildo Insfrán, como el protagonista de la historia política y social de nuestra patria, por su gestión, trabajador incansable y defensor a ultranza de su provincia, y respetuoso de las otras y sus autoridades, sin inmiscuirse en las cuestiones internas de cada territorio”.“Y como decía el General Perón: el éxito de la gestión se mide por los resultados. Me solidaridarizo con el Sr. Gobernador, porque conozco la pasión que pone en la defensa de su provincia y además por ser un hombre de bien que siempre ha estado al servicio de una causa y toda su vida la ha hecho en función de ella, a favor de los más humildes, los que menos tienen, de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política” finalizó diciendo.--