En Mendoza, también repudiaron a Cornejo

Siguen las repercusiones tras las desacertadas declaraciones contra el Gobernador y la provincia de FormosaEl Partido Intransigente Nacional expresó su repudio a los violentos y antidemocráticos dichos del presidente del Comité Nacional de Unión CÍvica Radical y actual diputado nacional de Cambiemos, Alfredo Cornejo, quien efectuó declaraciones que agraviaron la figura del gobernador Gildo Insfrán, al pueblo de la provincia de Formosa y a sus instituciones.El presidente del PI es justamente, el mendocino Daniel Galeano, quien señaló que el exabrupto del exgobernador de Mendoza, “no corresponde a una persona con su investidura institucional ya que, por un lado, conlleva una ofensa a miles de personas que viven en suelo formoseño, así como también a sus autoridades democráticamente elegidas. Mientras que, por otro lado, implica una acción no constructiva y debilitadora del federalismo argentino, que requiere de solidaridad, respeto y unidad entre provincias para fortalecer nuestra Patria”.“En el marco del estado de emergencia en el que se encuentra nuestro país y el mundo, consideramos que se necesitan líderes con capacidad de impulsar a una Argentina de pie mediante el contrato social, el respeto y la unión de lo diverso. Subestimar la institucionalidad de una provincia y el voto soberano de un pueblo no son acciones esperables de un dirigente que respeta las instituciones democráticas y atiende a las necesidades que demanda la coyuntura”, subrayó el dirigente.En declaraciones recogidas por Agenfor, el senador provincial recordó que Cornejo es “un habitúe de hacer esos comentarios, pero lo importante es que tratamos de hacer política, de transformar las realidades desde donde estamos, por eso estamos aliados con el Frente de Todos. La oposición lo único que tiene es hacer este tipo de cosas, con agresiones que no son lo que espera la sociedad”.Al historiar sobre Cornejo reseñó que “fue el gobernador saliente, puso a dedo al gobernador actual, entiende la política de otra manera. Está como diputado nacional, presidente de la UCR, forma parte de Cambiemos, gestiona cosas para victimizarse”.“Mendoza es una provincia que está con una desocupación por arriba de la media, una de las provincias más endeudadas del país, propio de las políticas neoliberales”, se quejó.Señaló que mantiene un diálogo permanente con el referente del PI, Luis Recalde, y aseguró inclusive que “me dolió siempre cuando hablaban de que Formosa no pertenecía a la Argentina y sé del orgullo de los formoseños de tener un gobernador que hizo más de mil escuelas, con un trabajo impresionante”.“La política pasa por ahí, tratar de tener a sus comprovincianos de la mejor manera”, reflexionó por último Daniel Galeano, presidente del PI, senador provincial de Mendoza.