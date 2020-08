El Municipio presentó denuncia penal por difusión de noticias falsas sobre COVID 19

El procurador adjunto del municipio, Dr. Fernando Rigotti, informó que fue presentada una denuncia penal por la difusión de falsas noticias respecto a supuestos afectados por el coronavirus en la planta de personal de la comuna capitalina.Dijo que por la difusión de información falsa y maliciosa a través de una red social se denunció al administrador de la página virtual Sala de Prensa Formosa, Evelio Ríos, por el delito de Intimidación Pública que establece el artículo 211 del Código Penal Argentino.Rigotti señaló que la falaz publicación afecta a la población, especialmente a las trabajadoras y los trabajadores municipales. “La información dada es totalmente falsa y malintencionada porque no se hizo hisopado ni aislamiento a ningún empleado municipal por posible Covid 19”, insistió.Además, apuntó que en el contexto de la noticia se publica de manera falsa y maliciosa una fotografía del intendente Jorge Jofré correspondiente a meses atrás, cuando la pandemia aún no se había producido, sin mencionar que es de archivo y con un epígrafe que lo acusa de no llevar barbijo, con la clara intención de lesionar la figura pública del jefe comunal.Indicó que la denuncia penal fue presentada ante la Comisaría Primera, que elevó la causa al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 a cargo del Dr. Marcelo López Picabea.Por último, el funcionario exhortó a la comunidad a informarse a través de medios que garantizan la veracidad de las noticias.