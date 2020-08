Se triplicó el decomiso de mercaderías de contrabando durante la cuarentena

Lo confirmó el jefe Eduardo Escalada, quien precisó que en este tiempo de pandemia hay una mayor presencia del personal en el resguardo de las fronteras. Sobre la bajante del río Paraguay, marcó que los pronósticos no son alentadores a futuro.Según datos oficiales, durante la cuarentena se triplicaron los operativos de incautación de mercadería del contrabando en la zona, así lo confirmó el jefe de la Prefectura Formosa, Eduardo Escalada, en declaraciones a AGENFOR. Además, precisó que al permanecer cerrada la frontera, se dispuso una mayor presencia del personal de la fuerza nacional para así evitar el ingreso de personas y el comercio ilegal.En ese sentido, indicó que a 147 días del inicio del aislamiento por la pandemia de COVID-19 “el mayor impacto en esta zona fue el cierre de las fronteras”, por lo que alertados “sabíamos que podía llevar a una mayor presencia de personas en los cruces de pasos clandestinos”.Por esta razón, “la Prefectura desde el 20 de marzo decidió incrementar la presencia del personal en el agua, justamente para impedir que personas de ambos márgenes crucen la frontera sin el control sanitario correspondiente”.Inclusive, describió las dos funciones y misiones esenciales que cumple la fuerza federal desde que rige el aislamiento: “Una es controlar, detectar y en el caso que corresponda poner a disposición de la justicia ordinaria a todo aquel que no cumple la cuarentena obligatoria, violando las normas y protocolos sanitarios vigentes. Y la segunda, tratar de desarticular, incautar y desestimar el cruce de mercaderías ilegales”.Con respecto a la lucha contra el contrabando, ahondó que la misma “exige en la mayoría de los casos una tarea de inteligencia previa” y aclaró que “nunca se dejó de observar”.En este punto, Escalada citó que de acuerdo a las estadísticas oficiales “en el transcurso de este año y principalmente a partir del 20 de marzo en adelante hemos triplicado lo que es la incautación de marihuana, cigarrillos, electrónica y ropas”.“Esto da la pauta que permanentemente a la gente que está en el delito no le interesa el tema de la pandemia, ni la salud pública e intenta permanentemente ingresar mercaderías de manera ilegal”, graficó.El nivel río pordebajo del metroOtro tema que fue abordado por el titular de la Prefectura Formosa fue la actual bajante del río Paraguay. Al respecto, precisó: “En estos últimos 15 días hay una tendencia muy marcada a la baja” y comparó que “esto se debe claramente a la falta de lluvias en las nacientes de los ríos, similar situación que está atravesando el río Paraná”.Informó que “actualmente la altura del río Paraguay en el puerto de Formosa es de 90 centímetros y 1 metro”, puntualizando que “al ser un caudal de aguas muy bajo” se adoptaron medidas de precaución para los aeronavegantes.En este sentido, aclaró que si bien por el momento la altura del río no impide que la navegación se realice, se decidió cancelar la navegación nocturna, y para eso, “mediante una comunicación directa a los patrones y capitanes de convoy a través de nuestras estaciones costeras dan dos avisos diariamente de que se encuentra suspendida la navegación”, en el horario de 19 y hasta las 05 de la mañana.“Con este nivel tan bajo del agua, de día la navegación es mucho más segura; entonces; esas son las recomendaciones que estamos dando desde las zonas costeras y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de acaecimiento en los 200 km de jurisdicción”, reiteró.Por último, al ser consultado sobre el pronóstico a futuro de los niveles del río Paraguay, señaló: “La información que se tiene a futuro es que en principio vamos a continuar con estos niveles de agua”, reflexionando que “la naturaleza en este último tiempo ha variado de manera muy brusca, ojalá que pronto lleguen las precipitaciones en las cuencas y en las nacientes de los ríos y así podemos tener los niveles normales, que en el caso del río Paraguay por ejemplo en estas latitudes oscila entre los 3 y 4 metros de altura”.