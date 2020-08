El infectólogo Julián Bibolini advirtió que el coronavirus “no está resuelto”

Lo dijo el especialista al indicar que si bien quedan solo tres pacientes internados, “siempre estamos con un alto riesgo”.Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad, doctor Julián Bibolini, precisó que quedan tres paciente internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. En tanto, se informó que dos personas recibirán el alta médica en el transcurso de este domingo.En ese sentido, de los tres internados, dos se encuentran asintomáticos y una mujer, “que lo veníamos comentando persiste con un poco de tos”, indicó, reiterando que continúa con ese mismo síntoma; pero que, en general todos evolucionan bien.Asimismo, destacó que si bien solo hay tres pacientes con COVID-19 y son en total 78 las altas médicas hasta la fecha, “esto no quiere decir que se haya acabado ni resuelto el coronavirus”, sino que “siempre estamos con un alto riesgo”.Agregó el infectólogo Julián Bibolini que, incluso, “sería una utopía creer que no habrá nuevos pacientes”, marcando que en este punto “somos sinceros, estamos convencidos de que es probable que aparezcan otros casos más, por la presión que ejercen otras provincias y países limítrofes” al territorio formoseño.“Es difícil que esto –el COVID-19- desaparezca, por lo que estamos preparados para enfrentar eventuales nuevos casos”, subrayó el médico y agregó: “Hasta ahora, por suerte, no aparecieron nuevos casos, esperemos que se siga así, pero es solamente una añoranza”.Recordó que es fundamental cumplir con las medidas preventivas del lavado frecuente de manos, el uso de barbijo y el distanciamiento social, para “evitar si aparecen eventuales casos, que el virus se disemine por otros lugares”.En el final, marcó que uno de los dos pacientes que logró el alta en la jornada de este domingo, pasó 49 días internado, a lo que dijo: “¿Quién quiere quedarse tanto tiempo internado lejos de nuestra familia, de nuestros amigos? Hay que cuidarse”, a modo de un llamado a la concientización de la población.