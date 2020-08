El Gobierno monitorea que el agua llegue a los reservorios y que no se realicen tomas clandestinas

El coordinador Ejecutivo de la Unidad Provincial Coordinadora del Agua (UPCA), ingeniero Horacio Zambón, informó que desde ese organismo y de las demás esferas del Gobierno de Formosa, se vigila permanentemente que el agua del Río Pilcomayo llegue a los reservorios y que no se realicen tomas clandestinas.“Desde este organismo y desde la esfera general del Gobierno provincial, a través de sus diferentes organismos desplegados en el territorio provincial, cuidamos que el agua llegue a las poblaciones y pueda ser compatibilizado con necesidades de sustentabilidad agropecuaria o de horticultura. Se están cuidando tomas clandestinas que no hayan sido declaradas”, aseguró el funcionario provincial.Asimismo, aseguró que de observarse que se está tomando algún caudal que no sea el apropiado y derramando el agua que debe ser utilizada, fundamentalmente, como aporte a las reservas de agua potable y al consumo, será debidamente notificado, ya que “todo está legislado en el Código de Agua de la Provincia”.Sobre el caudal de agua que viene del Pilcomayo, el titular de la UPCA indicó que “es el justo y adecuado”, y que “es uno de los ejes principales que tiene la Provincia ya que gracias a las obras hídricas hemos podido llegar también a la localidad de Pirané”.En este sentido, valoró que a pesar de la crisis hídrica que se vive en el Continente Sudamericano, las aguas hayan ingresado al bañado La Estrella y desde ahí ser distribuidas a varias localidades de la provincia.“Fue un proceso hidrológico modesto en lo que fueron los meses de febrero y marzo, pero el escaso volumen de agua que entró al bañado La Estrella fue perfectamente canalizado y manejado por la obra hidrovial de la ruta provincial n° 28”, concluyó Horacio Zambón