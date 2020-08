Cuadrillas municipales profundizan tareas de eliminación de microbasurales

Durante la jornada del martes 11, la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna capitalina efectuó un amplio operativo de erradicación de microbasurales en el barrio San José Obrero, dando continuidad al plan de higiene urbana y recuperación de espacios verdes que se viene ejecutando en distintos sectores del ejido urbano.

Con respecto a las tareas realizadas en el lugar, el director de Gestión Ambiental, Julio Vargas, expresó: “En la entrada del barrio San José Obrero el municipio ha instalado una caja roll off para que los vecinos arrojen allí los residuos no convencionales. Sin embargo, algunos vecinos manifestaron que hubo gente que fue arrojando basura en lugares no permitidos y se generó un microbasural que nos hemos abocado a erradicar”.

“Nuestro objetivo es recuperar un nuevo espacio y avanzar en este proyecto de ciudad limpia, saludable y ordenada que lleva adelante la gestión del intendente Jorge Jofré”, añadió el funcionario.

Seguidamente, destacó que “los vecinos están muy satisfechos con el trabajo que se viene haciendo desde el municipio, sobre todo porque se eliminan focos infecciosos y se recuperan espacios verdes a través del plan Bío. En esta ocasión, hemos retirado enormes cantidades de residuos domiciliarios y comunicamos a los vecinos, colocando cartelería, sobre los horarios y lugares habilitados para sacar o depositar los residuos”.

“Estamos motivados en seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la ciudad y, en ese sentido, apostamos a la tarea de concientización para que se arroje la basura en los lugares que el municipio ha dispuesto, evitando que se sigan generando microbasurales”, subrayó Vargas.

Por otra parte, cuadrillas municipales y cooperativistas efectuaron tareas de recolección de residuos convencionales y no convencionales, como ramas, escombros y chatarras, en los barrios Mariano Moreno, Don Bosco, San Francisco, Lote 111, el Porvenir y Juan Domingo Perón.