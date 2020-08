COVID 19: Otra alta médica del Hospital Interdistrital “Evita”

Según informó el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid 19, en las últimas 24 horas se realizaron 110 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. No se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.Este sábado se dará de alta médica a una paciente de 33 años, que tuvo 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para su familia ni la comunidad.Además, se informaron los datos acumulados de la provincia al día de la fecha señalando que fueron diagnosticados 86 casos, de los cuales 76 ya están recuperados. Permanecen internados cinco pacientes, cuatro de ellos sin síntomas.Además, cabe recordar que hubo cuatro casos en tránsito con egreso de la provincia. En cuanto a los test realizados, totalizan 6.307 (1,36% de positividad).La policía continuó su tarea preventiva, controlando el ingreso de 637 camiones de carga, y 15.892 personas en la vía pública. Además, 7.538 vehículos, también en la vía pública.Se labraron además 193 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y a 711 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.En el marco del trabajo policial, fueron clausuradas 14 fiestas privadas.En relación al dengue, se informó que se realizarán el domingo 9 de agosto, fumigaciones espaciales en los barrios Mariano Moreno, Villa La Pilar y Villa del Carmen de la ciudad capital.En relación a los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se informa que fueron inspeccionados 116 comercios, labrándose 107 actas de infracción, con secuestro de 705 productos vencidos, además de la clausura de 71 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.El Consejo recordó que se encuentra vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 641/20 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prohibieron hasta el domingo 16 de agosto los eventos sociales o familiares, cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La violación de esta norma nacional prevé la denuncia en base a los artículos 205 y 239 de Código Penal.El organismo valorizó la jornada histórica que vivió Formosa este sábado 8 de Agosto, “En medio de una pandemia y de una sequía de 8 meses, el Modelo Formoseño conducido por el Gobernador Insfrán ha dado una nueva muestra de su fortaleza, planificación sistémica y justicia social, haciendo llegar las aguas del lejano Rio Pilcomayo a la ciudad de Pirané. Las aguas captadas a 680 kms en el Proyecto Pantalón al noroeste de la provincia, luego canalizadas hasta el Bañado La Estrella, contenidas con la obra hidrovial de la Ruta 28 y derivadas a través del complejo de canales, hoy comienzan a llenar los reservorios de Pirané, garantizando el agua potable para todos sus habitantes”.“Este es un testimonio más de lo que somos capaces de hacer los formoseños trabajando unidos, organizados y solidarios. De la misma manera, enfrentamos esta pandemia con responsabilidad, compromiso y, por sobre todo, con mucho amor por el pueblo de Formosa” precisó.