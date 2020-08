COVID-19: Nueva jornada sin casos positivos ni sospechosos en Formosa

En las últimas 24 horas se realizaron 82 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultado negativo a coronavirus, informó este sábado 29 el Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 de Formosa.Según se comunicó, se incluyen en estos test los realizados a los probables contactos del último caso positivo reportado. No obstante, se aclaró que serán hisopados nuevamente en los próximos días.En la jornada no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo.Hasta este sábado 29 de agosto, Formosa registra un total de 89 diagnosticados, 81 recuperados y dos casos activos (ambas pacientes internadas, una asintomática).No hay fallecimientos por coronavirus en la provincia, en tanto que son cinco los casos en tránsito con egreso de la provincia, un caso extranjero importado y suman 7751 –con 1,15% de positividad- los test realizados a la fecha.Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia son: 697 ingresos de camiones de carga, 14.693 personas y 8608 vehículos controlados en la vía pública, nueve vehículos infraccionados por restricción de circulación y patentes; y 497 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.Los ingresos irregulares judicializados son 14 (más 10 contactos en estudio), siete incumplimientos de transportistas del corredor sanitario (más 14 contactos en estudio) y seis fiestas privadas intervenidas.Los controles bromatológicos realizados en la última semana por la Municipalidad de Formosa incluyeron la inspección de 111 comercios, labrándose 103 actas de infracción, con secuestro de 782 kilos de mercadería y 1230 litros de bebidas vencidas.Además se clausuraron 38 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En relación a la lucha contra el dengue, este domingo 30 de agosto se hará la fumigación espacial en los barrios 1º de Mayo, Nazareth y Puerto Pilcomayo de Clorinda, y barrios Juan Domingo Perón y Luján de la ciudad capital.En otro orden, se informó que se inició el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado provincial, aplicándose el último aumento del 5% dispuesto por el gobernador Gildo Insfrán.En esta oportunidad, junto con los haberes de agosto, se abonará la suma correspondiente al aumento retroactivo del mes de julio, más el aumento del 50% en las asignaciones familiares.Con ello, el aumento acumulado salarial anual es del 20% para los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial.Este sábado 29 percibieron sus haberes, con los aumentos mencionados, los jubilados provinciales con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, en tanto que el domingo 30 harán lo propio los jubilados provinciales con documentos finalizados en 4, 5 y 6.Asimismo, el Consejo saludó a los abogados y las abogadas que este 29 de agosto conmemoraron su día, valorando “el aporte profesional que brindan a la comunidad, el cual debe estar siempre inspirado en los valores superiores de la justicia, la igualdad y la dignidad humana”.“Estos valores también son fundamentales para enfrentar todos unidos a la pandemia que asola al mundo, y que encuentra en el individualismo y el egoísmo a sus principales aliados para avanzar en su expansión y daño a la población”, finalizó.