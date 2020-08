Coronavirus: Formosa ya no tiene pacientes internados

La noticia fue revelada en la conferencia de prensa del Consejo de Atención de la Emergencia Covid-19, del lunes 17 de Agosto.La última paciente que se hallaba internada en el Hospital Interdistrital “Evita” recibirá el alta este mismo día, luego de dos hisopados negativos.“En el análisis diario de la situación epidemiológica provincial destacamos un dato importante: hoy tendrá el alta médica la única paciente que quedaba internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Covid-19, luego de tener dos resultados de PCR negativos consecutivos. De esta manera, la Provincia de Formosa queda con 0 casos activos de coronavirus hasta el momento” destacó en su cuenta de Facebook el gobernador de la provincia, Dr Gildo Insfrán.Consideró el mandatario que “Este es un gran logro de nuestra política sanitaria, con un sistema de salud pública fortalecido y con su personal altamente capacitado y comprometido, al igual que el personal de seguridad y de todos los organismos provinciales y municipios que han mancomunado su esfuerzo con la comunidad formoseña para proteger la salud y la vida de todos”.Instó a “cuidar este gran logro colectivo cumpliendo con todas las medidas y protocolos vigentes, que tienen como principal finalidad protegernos a todos y cada uno de nosotros ante el peligro latente y permanente que significa esta pandemia”.El Consejo informó que en las últimas 24 horas se realizaron 42 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus.Destacó asimismo que “habiéndose diagnosticado el primer caso de coronavirus en Formosa el 9 de junio, pasaron más de dos meses para que finalmente no tengamos por el momento casos activos de coronavirus en la provincia. Esto deja en evidencia la gran complejidad que implica poder llegar a este estatus sanitario, para el cual han trabajado incansablemente personal de seguridad, de la salud y de todos los organismos provinciales y municipios, que han mancomunado su esfuerzo junto a la comunidad formoseña para proteger la vida y la salud de todos”.Hasta la fecha, la provincia diagnosticó 87 casos, 81 se recuperaron, cinco casos en tránsito con egreso de la provincia, no existiendo en la actualidad casos activos ni pacientes internados. Se realizaron 6.932 test (1,26% de positividad)La policía registró el ingreso de 379 camiones de carga, y controló en la vía pública a 10.353 personas y 6.469 vehículos. Asimismo, labró actas de infracción a 210 vehículos por restricción de circulación y patente; y 660 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo. Los agentes intervinieron en cinco fiestas privadas.En relación al dengue, el martes 18 de agosto se realizará control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios San Juan de Laguna Blanca, e Independencia, San Juan Bautista y Urbanización España de la Ciudad Capital.Además, descacharrizado en el barrio Simón Bolívar (en conjunto con el municipio capitalino).Fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677/20 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prorrogan las medidas del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra la nuestra.Dicha norma reitera que en atención a las "condiciones epidemiológicas" y a la "evaluación del riesgo", las autoridades provinciales podrán dictar normas "con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la pro-pagación del virus".En ese sentido, y habiendo analizado la evaluación del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratificó la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña.