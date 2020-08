Consideran que Cornejo mencionó al gobernador formoseño para conseguir prensa nacional

Las desafortunadas declaraciones del ex gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo valieron el repudio del presidente provisional de la Legislatura de Formosa, Armando Felipe Cabrera.

Consideró que el ex gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel país mencionó al gobernador Gildo Insfrán para ganarse espacios en los medios nacionales por 24 o 48 horas.





“Es propio de los opositores, no son republicanos, no son democráticos, tampoco respetan las instituciones (…) La democracia institucionaliza sus autoridades conforme el voto y la rotación democrática es así, el que gobierna toma las decisiones políticas, en este momento el partido gobernante, Peronista, quiere definir una política judicial conforme a lo que entiende por república, democracia porque entiende la forma de gobernar” señaló el diputado provincial.





Dijo que la oposición, está “ofendidísima” por la reforma judicial que impulsa el gobierno nacional sin recordar cuando fueron gobierno durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri y nombraron miembros de la Corte Suprema y jueces por DNU.





“Es un doble discurso y para tener resonancia política en el país, lo involucra a Insfrán, quien es un gobernador ejemplar en todo sentido, legítimo elegido por el pueblo. Nadie lleva a nadie a votar porque no quiere. (Insfrán) Respeta las instituciones” insistió Cabrera.





“La ideología es distinta, no es que acá hay un gobierno que pone lo que quiere, la democracia da la legitimidad en el ejercicio del poder. Así Insfrán tiene un aval sumamente significativo en cuanto al apoyo del electorado, más del 60%, llamativo por la adhesión que tiene, pero el pueblo lo quiere por los resultados de su gestión, lo mismo tiene un respaldo en el Poder Legislativo, tiene los dos tercios, en consecuencia su gobierno tiene legitimidad” remarcó.





Cuestionó en ese marco a Cornejo, por sus dichos al señalar que “los partidos políticos a partir de la Constitución de 1994 son instituciones esenciales de la democracia”.





“Para mí ellos pretenden instalar este discurso para poder ser noticia nacional y ponen la vara con Gildo Insfrán, porque es un gobierno que es ejemplo en muchos aspectos, tiene un Modelo, políticas estructurales firmes” consideró Cabrera.





“Cuando decimos no es que queremos elogiar a una persona, elogiamos una gestión de gobierno, que tiene más de 1380 escuelas, ya perdimos la cuenta exacta, es una inversión a cinco décadas, no para nosotros, no para Insfrán, para la educación de los formoseños, para que se capaciten, mejores herramientas para el futuro. Lo mismo las inversiones en salud, tecnología” enumeró.





“Este tipo de discursos son para tener 24 o 48 horas de permanencia en la prensa nacional, cuando dicen blanco, es negro. No hay que creer en la prensa de la oposición, es interesada, quieren generar que el gobierno de origen nacional y popular trabaja para tapar ingresos oscuros: NO. Trabaja para los más humildes, para el bienestar de todo el pueblo” sentenció Cabrera.